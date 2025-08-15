mopo plus logo
Merlin Polzin auf dem Trainingsplatz im Gespräch mit Yussuf Poulsen

Yussuf Poulsen (r.) ist der neue HSV-HSV-Kapitän von Merlin Polzin – die richtige Wahl? Foto: WITTERS

paidHSV-Kommentar: Poulsens Wahl wirkt brisant – leuchtet aber ein

Den Beweis, dass Yussuf Poulsen den HSV-Sturm in der Bundesliga besser machen kann, hat der Neuzugang von RB Leipzig bisher nicht erbracht. Der verletzungsanfällige Profi verpasst den Pflichtspielstart – wurde von Merlin Polzin aber trotzdem zum neuen Kapitän ernannt. Das ist überraschend und wirkt sogar brisant, wenn man an die Trainer-Worte aus der Vorwoche denkt. Doch die Poulsen-Wahl leuchtet absolut ein.


