Den Beweis, dass Yussuf Poulsen den HSV-Sturm in der Bundesliga besser machen kann, hat der Neuzugang von RB Leipzig bisher nicht erbracht. Der verletzungsanfällige Profi verpasst den Pflichtspielstart – wurde von Merlin Polzin aber trotzdem zum neuen Kapitän ernannt. Das ist überraschend und wirkt sogar brisant, wenn man an die Trainer-Worte aus der Vorwoche denkt. Doch die Poulsen-Wahl leuchtet absolut ein.





