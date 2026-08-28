Vor einem Jahr galt der HSV als Abstiegskandidat. Dieses Jahr ist das völlig anders – und damit hat es sich Merlin Polzin selbst leichter gemacht. Ein Kommentar.

Wenn der HSV an diesem Samstag bei Borussia Dortmund in seine 57. Bundesliga-Saison startet, empfiehlt sich der Blick in den Rückspiegel. Auf den Tag genau ein Jahr ist es dann her, dass das Team von Trainer Merlin Polzin im Stadtderby vom FC St. Pauli vorgeführt wurde. Zuvor war der HSV schon in den Testspielen gegen Kopenhagen, Graz, Lyon, Freiburg und Mallorca unter die Räder gekommen und hatte nur mit großem Glück eine Pokal-Blamage in Pirmasens abgewendet.

Der HSV war Abstiegskandidat Nummer eins. Und eine Woche später prognostizierte Lothar Matthäus bei Sky, dass sich HSV-Boss Stefan Kuntz das Trauerspiel nicht mehr lange anschauen könne. Natürlich müsse man über den Trainer diskutieren, meinte der Rekordnationalspieler angesichts des aus HSV-Sicht noch schmeichelhaften 0:5 bei den Bayern.

HSV hatte nie eine Diskussion um Trainer Polzin

Anzeige

Dass eine solche Trainerdiskussion nie in Gang kam, lag einerseits an den Last-Minute-Volltreffern auf dem Transfermarkt. Luka Vuskovic, Fábio Vieira und Albert Sambi Lokonga hievten das Team auf ein anderes Niveau. Andererseits entwickelte sich auch das Trainerteam gemeinsam mit der Mannschaft sukzessive weiter.

Polzin und sein Co-Trainer Loic Favé haben auch in dieser Vorbereitung gezeigt, dass dieser Reifeprozess anhält – und den HSV dem nächsten Schritt, einem Platz im gesicherten Mittelfeld, näherbringen kann. Sie richteten die Vorbereitung nicht allein auf den Bundesligastart aus, sondern versuchten jeden Tag zu nutzen, um einzelne Spieler und damit die gesamte Mannschaft besser zu machen. Wer nicht mitzog, wie der einstige Publikumsliebling Jean-Luc Dompé, musste weichen, um das übergeordnete gemeinsame Ziel nicht zu gefährden.

Anzeige

365 Tage nach dem Volkspark-Desaster gegen St. Pauli ist kaum ein Experte zu vernehmen, der den HSV als Absteiger sieht. Und das, obwohl mit Vuskovic und Vieira die wertvollsten Spieler nicht zu halten waren. Das ist keine Garantie, aber es macht den Saisonstart erheblich leichter. Für Polzin. Und dank Polzin.