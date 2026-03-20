Fábio Vieira hat wieder Spaß am Fußball – anders als bei Arsenal. Das sagt er. Und das sieht man, wenn er das HSV-Trikot trägt. Er genießt die Freiheiten von Merlin Polzin und die Liebe der Anhänger. Und man kauft es ihm ab, wenn er erzählt, dass er einen Support wie in Hamburg noch nie erlebt hat. Die Fans feiern den Portugiesen – müssten bisweilen aber auch genervt sein. Denn es gibt einen Makel, der Vieiras Image nicht guttut.



