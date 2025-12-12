Man stelle sich mal vor, der HSV hätte das Nordderby gegen Werder Bremen nicht gewonnen. Trainer Merlin Polzin wäre nach seinen Entscheidungen, Bakery Jatta erstmals seit Januar wieder in die Startelf zu ziehen, Miro Muheim nach dessen Aussetzer im Training auf die Bank zu setzen und Aboubaka Soumahoro nach dessen Elfmeter-Fehlschuss im Pokal anstellte von ihm auf die linke Schiene zu stellen, ein rauer Gegenwind ins Gesicht gepustet worden – zumindest vom äußerst kritischen Teil der HSV-Fans. Polzins Mut aber wurde belohnt, kommentiert MOPO-Redakteur Jan-Hendrik Schmidt.



