HSV-Trainer Merlin Polzin geht durch das beleuchtete Volksparkstadion

Merlin Polzin stellte den HSV im Derby gegen Bremen mutig auf – und wurde belohnt. Foto: WITTERS

paidHSV-Kommentar: Mutig und authentisch – Respekt vor HSV-Trainer Polzin

Man stelle sich mal vor, der HSV hätte das Nordderby gegen Werder Bremen nicht gewonnen. Trainer Merlin Polzin wäre nach seinen Entscheidungen, Bakery Jatta erstmals seit Januar wieder in die Startelf zu ziehen, Miro Muheim nach dessen Aussetzer im Training auf die Bank zu setzen und Aboubaka Soumahoro nach dessen Elfmeter-Fehlschuss im Pokal anstellte von ihm auf die linke Schiene zu stellen, ein rauer Gegenwind ins Gesicht gepustet worden – zumindest vom äußerst kritischen Teil der HSV-Fans. Polzins Mut aber wurde belohnt, kommentiert MOPO-Redakteur Jan-Hendrik Schmidt.

