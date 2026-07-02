So viel und so lange wie am vergangenen Mittwoch wurde im Bauch des Volksparkstadions seit Monaten nicht mehr gesprochen. Kathleen Krüger hatte eine Menge zu erzählen, als sie den Medien Rede und Antwort stand, knapp 5000 Wörter brachte die neue HSV-Sportvorständin in ihrer einstündigen Vorstellungsrunde unter. Der erste Eindruck, der von der 41-Jährigen blieb: Sie weiß ziemlich genau, was sie will – und auch, was sie nicht will.

„Es gilt für mich jetzt auch, einfach ein Stück weit zuzuhören“, lautete einer von Krügers ersten Sätzen. Ein Credo, das sie voll auslebt, so hört man aus den Büros im Volkspark. Nach 17 Jahren beim FC Bayern gibt sich Krüger wissensdurstig, saugt Informationen auf, steuert aber noch nicht zu allem – salopp gesagt – ihren Senf dazu. Wer daraus allerdings schließen sollte, dass die neue starke Frau des Vereins auch Vorgänge mittragen wird, von denen sie selbst nicht restlos überzeugt ist, dürfte sich alsbald wundern.

Krüger will die Dinge beim HSV nicht einfach abnicken

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Als erster Vorgeschmack dürfen Krügers Aussagen in Bezug auf die geplante Vertragsverlängerung mit Merlin Polzin verstanden werden. HSV-intern galt die Sache eigentlich schon vor Wochen als beschlossen. Krüger aber ist weit davon entfernt, die Nummer einfach nur abzunicken, ohne sich ein eigenes detailliertes Bild von der Arbeit des Trainers gemacht zu haben. Man werde sich weiter kennenlernen und es gebe keine Deadline, so ihre Botschaft. Wenngleich alles andere als eine Verlängerung mit dem Erfolgstrainer weiterhin sehr überraschend käme, stellte die neue Chefin klar: Ehe sie Dinge mitentscheidet, will sie sich erst mal einen umfassenden persönlichen Eindruck verschaffen.

Krüger fährt gut damit, dies zu tun. Sie ist es, die ab sofort den sportlichen Bereich des Vereins zu verantworten hat. Daran wird sie gemessen. Ganz bewusst entschied sich der HSV-Aufsichtsrat dazu, eine externe Person einzustellen und nicht die naheliegende Lösung mit der Beförderung von Sportdirektor Claus Costa zu wählen. Dass nun unabhängig von Polzin auch mal Dinge neu ausdiskutiert werden, die vorher längst klar zu sein schienen, gehört dazu. Krüger scheint sich dieser Rolle sehr bewusst zu sein.