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Jean-Luc Dompé beim Aufwärmen vor einem HSV-Spiel

Jean-Luc Dompé im Aufwärm-Leibchen. In Wolfsburg durfte er erstmals seit dem Alkohol-Zwischenfall wieder länger als nur ein paar Minuten ran. Foto: imago/Oliver Ruhnke

paidHSV-Kommentar: Dompé steht weiter unter Beobachtung

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Als Jean-Luc Dompé in Wolfsburg seinen Strafstoß zum 2:1 verwandelte und mit seinen Kollegen jubelte, schloss sich ein Kreis. Das war der Moment, den sowohl der Franzose als auch die Fans herbeigesehnt hatten, nachdem Dompés HSV-Welt sechs Wochen zuvor aus den Fugen geraten war. Dennoch, trotz aller Jubelszenen: Die Angelegenheit rund um den Flügelstürmer bleibt spannend, kommentiert MOPO-Reporter Simon Braasch.

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