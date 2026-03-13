Als Jean-Luc Dompé in Wolfsburg seinen Strafstoß zum 2:1 verwandelte und mit seinen Kollegen jubelte, schloss sich ein Kreis. Das war der Moment, den sowohl der Franzose als auch die Fans herbeigesehnt hatten, nachdem Dompés HSV-Welt sechs Wochen zuvor aus den Fugen geraten war. Dennoch, trotz aller Jubelszenen: Die Angelegenheit rund um den Flügelstürmer bleibt spannend, kommentiert MOPO-Reporter Simon Braasch.



