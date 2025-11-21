mopo plus logo
Fábio Vieira im Training des HSV

Fábio Vieira konnte beim HSV bisher punktuell überzeugen – aber eben nicht konstant. Foto: WITTERS

paidHSV-Kommentar: Das spricht gegen ein Startelf-Comeback von Vieira

Niemand kann ernsthaft an den fußballerischen Fähigkeiten von Fábio Vieira zweifeln. Der Portugiese ist einer der technisch besten Profis im Kader, wenn nicht DER beste. „Was Fábio mitbringt, ist unfassbar“, findet auch Merlin Polzin. Dennoch ist es richtig, dass der Trainer dem Unterschiedsspieler keine Stammplatzgarantie ausspricht – weil Vieira vorerst wieder in der Bringschuld steht. Und das ist in erster Linie selbstverschuldet, kommentiert MOPO-Reporter Tim Meinke.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

