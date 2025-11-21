Niemand kann ernsthaft an den fußballerischen Fähigkeiten von Fábio Vieira zweifeln. Der Portugiese ist einer der technisch besten Profis im Kader, wenn nicht DER beste. „Was Fábio mitbringt, ist unfassbar“, findet auch Merlin Polzin. Dennoch ist es richtig, dass der Trainer dem Unterschiedsspieler keine Stammplatzgarantie ausspricht – weil Vieira vorerst wieder in der Bringschuld steht. Und das ist in erster Linie selbstverschuldet, kommentiert MOPO-Reporter Tim Meinke.



