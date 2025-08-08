Da waren sie wieder, der Spott und die Häme von Außenstehenden. Für den HSV. Und für Ransford Königsdörffer. Doch mit dem im letzten Moment geplatzten Wechsel des Angreifers nach Nizza sollte man doch bitte keineswegs voreilig auf die Rückkehr des Vereins in seine umrühmliche Vergangenheit als belächelter „Chaosklub“ schließen, kommentiert der stellvertretende MOPO-Sportchef Lars Albrecht.



