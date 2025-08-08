mopo plus logo
Ransford Königsdörffer beim HSV-Abflug nach Mallorca

Statt nach Frankreich ging es für Ransford Königsdörffer nach seinem geplatzten Wechsel nun mit dem HSV nach Mallorca. Foto: WITTERS

paidHSV-Kommentar: Darum ist die Häme für Königsdörffer unangebracht!

Da waren sie wieder, der Spott und die Häme von Außenstehenden. Für den HSV. Und für Ransford Königsdörffer. Doch mit dem im letzten Moment geplatzten Wechsel des Angreifers nach Nizza sollte man doch bitte keineswegs voreilig auf die Rückkehr des Vereins in seine umrühmliche Vergangenheit als belächelter „Chaosklub“ schließen, kommentiert der stellvertretende MOPO-Sportchef Lars Albrecht.

