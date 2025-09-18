Man könnte mit einem fußballromantischen Argument kommen: Robert Glatzel wird gegen seinen Ex-Klub Heidenheim besonders motiviert sein – und sollte deshalb in der Startelf stehen. Man könnte auch auf die Beliebtheit des Stürmers bei den HSV-Fans verweisen. Viel wichtiger allerdings sind die inhaltlichen Gründe. Und genau deshalb verdient Glatzel jetzt eine Chance, kommentiert MOPO-Reporter Tim Meinke.



