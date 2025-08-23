Fast genau drei Monate ist er her, dieser für alle, die dabei gewesen sind, auf ewig unvergessliche Tag: Am 19. Mai feierten 100.000 Menschen in der Hamburger Innenstadt die Rückkehr ihres HSV in die Bundesliga – und das Ende des Leidens nach sieben Jahren Zweitklassigkeit. Dabei war das vorherrschende Gefühl, dass die Fans endlich wieder so richtig stolz auf die Mannschaft, auf ihren Verein, auf die Raute sein können. Keine Häme mehr im Büro, keine Witzchen mehr in den sozialen Medien – es soll sogar Gratulanten aus dem braun-weißen Teil der Stadt gegeben haben. Und auch trotz der holprigen Vorbereitung ist Panik, noch bevor der erste Bundesliga-Ball rollt, kein guter Ratgeber, kommentiert der stellvertretende MOPO-Sportchef Lars Albrecht.



