Der HSV hat mit Sebastiaan Bornauw keine Eins-zu-eins-Kopie von Luka Vuskovic verpflichtet. Und das ist auch genau richtig so. Ein Kommentar.

Gekommen, um zu bleiben: Nach dieser Saison besitzt der HSV eine Kaufoption auf Leeds-Leihgabe Sebastiaan Bornauw. Witters

Diese Frage hat die Fans die ganze Sommerpause über beschäftigt: Wen holt der HSV denn jetzt als Ersatz für Überflieger Luka Vuskovic? Dabei stand die Antwort fest, seit klar war, dass eine weitere Verpflichtung des 19-jährigen Bundesliga-Überfliegers ein Traum bleiben würde: niemanden! Denn, da sind sich alle Experten einig, weder sportlich noch emotional kann ein anderer Profi genau das bieten, womit Vuskovic Hamburg und ganz Fußball-Deutschland eine Saison lang beglückt hat.

Abhaken – und umdenken. Das wurde zum Motto der HSV-Bosse auf der Suche nach einem neuen Abwehrchef. Und Kathleen Krüger, Claus Costa und Co. sind im englischen Leeds fündig geworden: Mit Sebastiaan Bornauw verstärkt ein spannendes, aber dann eben doch anderes Spielerprofil die Hamburger Defensive.

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Der Belgier ist älter (27) als Vuskovic, hat mehr Tempo und mit 140 Bundesliga-Spielen sowie Einsätzen in der Premier League und im Europapokal deutlich mehr Erfahrung auf dem Buckel als der junge Kroate zu Beginn seiner HSV-Zeit.

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Es gibt auch Parallelen bei Vuskovic und Bornauw

Während Vuskovic, der jetzt im Brighton-Trikot auch England aufmischen will, Vorteile im Spiel mit dem Ball sowie in Sachen Offensive hat, gibt es aber neben der Größe noch weitere Parallelen zwischen ihm (1,93 Meter) und Bornauw (1,91 Meter): Denn langjährige Wegbegleiter sowie die HSV-Verantwortlichen betonen geschlossen Mentalität, Zweikampfgier und Führungsqualitäten des neuen Defensiv-Bosses.

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„Ich kenne diese Liga“, sagt der ausgeliehene Nationalspieler in seinem vom HSV veröffentlichten Vorstellungsvideo. „Ich weiß, was sie verlangt: Intensität, Stärke, Verantwortung – das ist mein Spiel. Jetzt wartet eine neue Herausforderung.“ Man spürt dabei, dass ihm diese Worte nicht vom Verein in den Mund gelegt worden sind, sondern dass da jemand ist, dem bewusst ist, was er kann und was von ihm erwartet wird.

Bornauw ist ein Leader – auf seine Art und Weise

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Und das ist eben nicht, der neue Luka Vuskovic zu werden, sondern als Sebastiaan Bornauw die HSV-Abwehr als Leader zu stabilisieren – und sich für eine Zukunft in Hamburg zu empfehlen.