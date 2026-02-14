Am Samstag gibt es das große Wiedersehen. Ex-HSV-Trainer Steffen Baumgart kehrt mit Union Berlin in den Volkspark zurück. Auch wenn sein Abschied mit gegenseitigem Respekt erfolgte, hat dem Trainer niemand lange nachgeweint. Seine Art, Fußball spielen zu lassen, passte nicht zum Kader des HSV. Seine Nachfolger Merlin Polzin und Loic Favé sind Baumgart schnell entwachsen, schafften nicht nur den ersehnten Aufstieg, sondern zeigen auch in der Bundesliga, dass sie fachlich mehr als mithalten können mit den Übungsleitern im Oberhaus. Jetzt haben sie einen Auftrag, kommentiert MOPO-Redakteur Jan-Hendrik Schmidt.



