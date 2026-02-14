mopo plus logo
Merlin Polzin und Steffen Baumgart im HSV-Training

Trifft auf seinen früheren Lehrmeister: HSV-Trainer Merlin Polzin (l.) und Steffen Baumgart, der jetzt Union Berlin coacht Foto: WITTERS

paidHSV-Kommentar: Auftrag an Polzin und Favé – bestraft Baumgarts Anti-Fußball

Am Samstag gibt es das große Wiedersehen. Ex-HSV-Trainer Steffen Baumgart kehrt mit Union Berlin in den Volkspark zurück. Auch wenn sein Abschied mit gegenseitigem Respekt erfolgte, hat dem Trainer niemand lange nachgeweint. Seine Art, Fußball spielen zu lassen, passte nicht zum Kader des HSV. Seine Nachfolger Merlin Polzin und Loic Favé sind Baumgart schnell entwachsen, schafften nicht nur den ersehnten Aufstieg, sondern zeigen auch in der Bundesliga, dass sie fachlich mehr als mithalten können mit den Übungsleitern im Oberhaus. Jetzt haben sie einen Auftrag, kommentiert MOPO-Redakteur Jan-Hendrik Schmidt.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

