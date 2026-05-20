Kein Aufstieg nach Spionage-Skandal! Harte Folgen für Peretz und Downs

Es ist ein Drama für das Team von Ex-HSV-Keeper Daniel Peretz: Der Aufstiegstraum des FC Southampton ist geplatzt. Die englische Fußball-Liga (EFL) schloss die „Saints“ aus dem Play-off-Finale der Championship aus. Eine Rückkehr in die Premier League ist damit für Southampton nicht mehr möglich. Und das hat auch Folgen für Damion Downs.

Dem Stürmer, der die Rückrunde der abgelaufenen Saison beim HSV verbracht hatte, winkte bei seinem Stammklub eine kräftige Gehaltserhöhung. Hätte Southampton den Sprung in die Premier League geschafft, hätte sich Downs’ Jahressalär annähernd verdoppelt – von aktuell zwei bis drei auf dann bis zu fünf Millionen Euro. Doch dieses Szenario, das für die Ex-HSV-Leihgabe nach schwierigen Monaten in Hamburg eine schöne Überraschung gewesen wäre, scheint nun vom Tisch zu sein.

FC Southampton von der EFL angeklagt – und bestraft

Der Grund: Eine unabhängige Kommission befand Southampton der Gegner-Spionage für schuldig. Der Verein war von der EFL angeklagt worden, weil er angeblich vor dem 2:1-Sieg nach Verlängerung eine Trainingseinheit seines Playoff-Halbfinal-Gegners FC Middlesbrough ausspioniert hatte. Außerdem wurden dem Verein vier Punkte abgezogen, die in der Tabelle der Championship-Saison 2026/27 berücksichtigt werden.

Zurück nach England: Damion Downs wird den HSV nach einem halben Jahr wieder verlassen. imago/Beautiful Sports Zurück nach England: Damion Downs wird den HSV nach einem halben Jahr wieder verlassen.

Die Entscheidung hat nach EFL-Angaben zur Folge, dass Middlesbrough wieder in die Play-offs 2026 aufgenommen wird und im Finale gegen Hull City um den Aufstieg in die Premier League antritt. Das Finale soll weiterhin am Samstag stattfinden.

Middlesbrough spielt nun um den Premier-League-Aufstieg

Southampton hat allerdings gemäß den EFL-Regeln das Recht, gegen die Entscheidung der Kommission Berufung einzulegen, und die Parteien bemühen sich derzeit darum, eine mögliche Berufung am Mittwoch zu klären. Je nach Ausgang könnte dies zu einer weiteren Änderung des Spielplans für Samstag führen. Der FC Southampton hat sich bislang dazu nicht geäußert.

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Peretz war nach seinem HSV-Leihabbruch sofort die Nummer eins bei den „Saints“, die den Israeli im Sommer per Kaufoption fest vom FC Bayern verpflichten könnten. Ob das neuerliche Drama Konsequenzen hat für Peretz‘ Zukunft in Southampton, ist unklar. Angreifer Downs hatte im Vorjahressommer einen Kontrakt bis 2029 bei dem Klub unterschrieben, der seit Dezember vom deutschen Trainer Tonda Eckert gecoacht wird. (sid/tim)