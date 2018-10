HSV-Kapitän Aaron Hunt: Bochum ist sein Lieblingsgegner

Es gibt Gegner, da hat man schon vor dem Anpfiff ein gutes Gefühl und weiß, dass diesmal eigentlich nicht viel schiefgehen kann. Aaron Hunt wird diese Gedanken ziemlich sicher beim Namen Bochum haben. Fünf Spiele hat er bislang gegen den VfL bestritten, viermal verließ er den Platz am Ende als Sieger. Dabei erzielte er insgesamt fünf Tore – gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten traf Hunt so häufig.

Am Sonntag ist es nun wieder soweit. Der „Hunter“ trifft im Volksparkstadion auf seine Lieblingsbeute. Und nicht nur im Kopf ist der HSV-Kapitän bereit für das Duell gegen Bochum. Der 31-Jährige ist so gut drauf wie schon lange nicht mehr. Beim letzten Auswärtsspiel in Darmstadt hat er gerade sein erstes Saisontor für den HSV erzielt, auch auf dem Trainingsplatz gab er in den vergangenen Tagen ordentlich Gas und glänzte immer wieder mit seinen Fähigkeiten am Ball.

Keine Frage, Hunt ist heiß. Gegen Bochum will er nicht nur gewinnen, sondern auch sein erstes Heimtor in dieser Saison erzielen. Auch beim Gegner ist sein Name ein Thema. „Natürlich verfügt der HSV über tolle Einzelspieler, die richtig Qualität mitbringen. Ich denke da zum Beispiel an Aaron Hunt, den auch selbst schon trainieren durfte“, sagt Bochum-Coach Robin Dutt (war früher in Bremen). Ob die Warnung seinem Team helfen kann, wird sich zeigen.