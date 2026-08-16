Die HSV-Bosse buhlen weiterhin um ihren Wunsch-Transfer Fábio Vieira. Die Verhandlungen bleiben zäh – doch es wird in Kürze eine Entscheidung fallen müssen.

Kein Gedanke sorgt beim HSV-Anhang in diesem Sommer für mehr Verzückung als die Vorstellung, Fábio Vieira bald wieder im Dress mit der Raute auflaufen zu sehen. Aber kommt es auch dazu? Oder sind alle Hoffnungen der vergangenen Wochen letztlich vergebens? Von einem Kauf über ein Scheitern der Gespräche mit dem FC Arsenal bis hin zu einer Vertagung der Angelegenheit in den Winter scheint derzeit (fast) alles möglich zu sein. Doch es gibt zumindest erste Tendenzen.

Die Unruhe der HSV-Bosse hielt sich in Grenzen, als sie am vergangenen Mittwoch Notiz davon nahmen, was sich im Londoner Emirates Stadium zutrug. Ein weiteres Mal lief Vieira im Arsenal-Trikot auf, auch beim Test gegen den italienischen Champions-League-Starter Como (1:1) durfte er 30 Minuten lang zeigen, was in ihm steckt. Wie auch schon zuvor in den Tests gegen Girona, Betis Sevilla und Dortmund. Viel wichtiger aus Sicht der Hamburger Entscheidungsträger: Außer ein paar Ansätzen war auch diesmal von Vieira nur wenig zu sehen.

HSV-Boss Huwer nährte die Hoffnung der Fans

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Das hilft. Zumindest, wenn man davon ausgeht, dass gute Leistungen weitere Interessenten auf den Plan rufen würden. Denn in Hamburg wissen sie auch ohne sommerliche Testspielauftritte, was sie an dem Portugiesen hätten, der nach seiner Leihe im Vorjahr mit sieben Toren (und fünf Vorlagen) zum Top-Scorer des Kaders wurde und die Fans regelmäßig verwöhnte. Noch aber ist der 26-Jährige zu teuer. Der HSV ist aktuell bereit, knapp unter zehn Millionen Euro zu zahlen. Den Arsenal-Bossen schweben 17 bis 18 Millionen vor. Eine harte, zähe Nummer.

Vermutlich ist er der beste Fußballer, der in den vergangenen 20 Jahren für den HSV gespielt hat. HSV-Trainer Merlin Polzin

Eric Huwer hatte vor drei Wochen die Hoffnungen der HSV-Fans auf eine möglicherweise rasche Vieira-Einigung verstärkt. Im Rahmen eines für die HSV-Fans organisierten Vorstands-Talks während des Trainingslagers in Längenfeld war der Finanz-Boss in Plauderlaune. „Fábio ist ein großartiger Spieler, um den wir gefühlt gerade täglich kämpfen“, ließ Huwer wissen und gewährte Einblick in die Verhandlungen: „Wir haben bei Arsenal unser Interesse auch mit Zahlen hinterlegt. Aber da zuckt jetzt gerade noch keiner.“

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Arsenal stellt Vieira derzeit ins Schaufenster

Das Zucken in Nord-London hält sich dem Vernehmen nach auch weiterhin in Grenzen. Weil die Arsenal-Bosse um Sportdirektor Andrea Berta, der dem HSV als Ansprechpartner dient, zunächst mal auf weitere Angebote warten. Die blieben bislang aus, vor allem deshalb wird Vieira während der Testspiele ins Schaufenster gestellt. Der HSV wiederum setzt voll auf die letzten Tage der Sommer-Transferperiode, die am 1. September enden wird. Die große Hoffnung: Findet Arsenal keinen anderen Abnehmer, dürfte der Preis dramatisch fallen.

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Arsenal stellt Fábio Vieira in diesem Sommer ins Schaufenster – noch ohne Erfolg. IMAGO/Jacques Feeney / Offside

Geht die Rechnung auf? Als Faustpfand in den Gesprächen gilt auch weiterhin Vieiras Wunsch, zum HSV zurückzukehren. Tatsächlich soll er genau dies in Richtung der HSV-Verantwortlichen mehrfach betont haben. Und doch muss das letztlich nichts heißen. Aus dem Umfeld des Mittelfeldspielers ist zu vernehmen, dass es selbstverständlich auch noch andere reizvolle Aufgaben gebe. Wie immer, natürlich, eine weitere Rückkehr zu seinem geliebten FC Porto. Oder den Sprung in eine italienische Metropole. Mailand, Juventus. Solche Sachen. Im Volkspark sind sie sich dieser Gefahr bewusst und geben sich keinen Träumereien hin. Nur: Es rührt sich bislang kein Verein, der Vieira schwach werden lassen könnte und dazu den entsprechenden Preis bezahlen würde.

Baldé-Ablöse könnte dem HSV bei Vieira helfen

Geduld bleibt das Zauberwort im Volkspark. Weil die Verantwortlichen wissen, dass Arsenal sportlich im Normalfall keine Verwendung für Vieira hat und sich rühren wird. Was die Hoffnungen der Hamburger zusätzlich nährt: Der Verkauf von Fabio Baldé zu Racing Straßburg, der dem HSV eine Ablöse von sieben Millionen Euro einbringt, erhöht den finanziellen Spielraum – für den Fall, dass auf der Zielgeraden der Vieira-Gespräche doch noch ein Entgegenkommen seitens der Hamburger Bosse um Sportvorständin Kathleen Krüger und Sportdirektor Claus Costa nötig wäre. Ein verrücktes Angebot, das weit über die eigenen Vorstellungen hinausgeht, wird der HSV aber trotz der zusätzlichen Einnahme nicht abgeben. Zumal weiterhin ein neuer Abwehrchef, ein weiterer Angreifer und zumindest ein Schienenspieler kommen sollen.

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Und wenn es doch keine Einigung gibt? Arsenal hart bleibt, sich aber auch kein anderer Käufer findet? In den Hinterköpfen der HSV-Bosse spielt zumindest der Gedanke eine Rolle, dass Vieira dann im Winter erneut auf dem Markt und ein weiterer Lockruf möglich wäre. Eine Möglichkeit, die sich allerdings keiner der Beteiligten wünscht.

So nimmt das aufwendigste Drehbuch dieses HSV-Transfer-Sommers weiterhin seinen Lauf. Ein Skript, das von den Protagonisten selbst in etwa so erwartet wurde, an dem der reizvollste Part aber erst noch geschrieben wird: Die letzten Seiten werden nachgereicht. Spätestens am 1. September. Dann weiß jeder, ob der Vieira-Thriller das erwünschte Hamburger Happy End findet.