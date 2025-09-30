HSV kämpft gegen Vieira-Sperre: Wer ihn gegen Mainz ersetzen könnte

Wegen eines „unsportlichen Verhaltens“ sah Fábio Vieira am Sonntag beim 0:0 in Berlin in der Nachspielzeit die Rote Karte. Das DFB-Sportgericht sieht es als „rohes Spiel“ und will den Portugiesen für zwei Spiele sperren. Dagegen hat der HSV fristgerecht Einspruch eingelegt. Wann das endgültige Urteil fällt, ist noch offen. Am kommenden Sonntag beim Heimspiel gegen Mainz (17.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) wird Vieira auf jeden Fall fehlen. Wie soll der „Unterschiedsspieler“ ersetzt werden?

Nicolai Remberg hatte sich gerade gut mit Vieira eingespielt. Gemeinsam im zentralen Mittelfeld lenkten die beiden sowohl beim 2:1 gegen Heidenheim als auch beim 0:0 in Berlin das HSV-Spiel. „Es ist natürlich bitter, dass Fábio jetzt fehlt. Er hat eine außerordentliche Qualität“, sagt Remberg, der jetzt zumindest für das nächste Liga-Spiel einen neuen Partner im Mittelfeld braucht.

Grundsätzlich macht sich Remberg deshalb keine Sorgen. „Wir haben in der zweiten Reihe auf der Bank Topspieler. Wir haben so viel Qualität im Kader, das können wir auffangen“, meint der 25-Jährige. Insgesamt fünf bis sechs Kandidaten stehen für die Vieira-Position bereit. Trainer Merlin Polzin muss jetzt die richtige Lösung finden.

Capaldo, Meffert und Elfadli sind defensive Alternativen

Nicolás Capaldo hatte den Job an Rembergs Seite zu Saisonbeginn übernommen. Nach dem Ausfall des Portugiesen rückt der Argentinier jetzt wieder in den Vordergrund. Er wäre im Vergleich zu Vieira eine defensivere Variante. Das Gleiche gilt für Jonas Meffert oder Daniel Elfadli, der aus der Abwehr ins Mittelfeld vorgezogen werden könnte.

Schiedsrichter Deniz Aytekin zeigt dem verletzten Fábio Vieira die Rote Karte. WITTERS Schiedsrichter Deniz Aytekin zeigt dem verletzten Fábio Vieira die Rote Karte.

Sollte Polzin am Sonntag gegen Mainz eine offensivere Lösung suchen, wird er auch hierfür im Kader fündig. Arsenal-Zugang Albert Sambi Lokonga wäre dann wohl die erste Wahl. Zudem ist Immanuel Pherai ein Kandidat. Der offensive Mittelfeldspieler, der zuletzt aus privaten Gründen gefehlt hatte, ist Anfang der Woche wieder ins Training im Volkspark eingestiegen und damit einsatzbereit. Auch Emir Sahiti, der bislang vorwiegend auf der rechten Außenbahn zum Einsatz kam, könnte ins Zentrum rücken.

Das könnte Sie auch interessieren: Kuntz ist „beeindruckt“ und beobachtet besondere Szene in der HSV-Kabine

Viele Varianten für Polzin. Die Entscheidung fällt erst im Laufe der Woche. Am Dienstag haben die Profis frei, am Mittwoch (15 Uhr) beginnt die Vorbereitung auf das Mainz-Spiel am Sonntag. Es ist die einzige öffentliche Trainingseinheit der Woche – und gleichzeitig das erste HSV-Casting für die Vieira-Position im kommenden Liga-Spiel.