HSV-Kader: Wen nimmt Hecking mit nach Nürnberg? Wer bleibt in Hamburg?

Die Frage, welche Profis am Sonntag mit in den Flieger nach Nürnberg steigen, ist keine leichte für HSV-Trainer Dieter Hecking. Er hat die freie Auswahl. Auch am Freitag waren alle 28 Profis auf dem Trainingsplatz, aber nur 20 dürfen mit zum ersten Auswärtsspiel der Saison im Frankenland (Montag, ab 20.30 Uhr im MOPO-Liveticker). Hecking muss aussortieren, acht Spieler bleiben in der Hansestadt.



Wahrscheinlich ist, dass die Youngster Josha Vagnoman und Jonas David sowie Julian Pollersbeck, der noch dritter Torwart ist, sich das Spiel vom eigenen Sofa aus anschauen dürfen. Sie spielten auch schon gegen Darmstadt keine Rolle. Ebenfalls nicht mitfliegen wird der neue Verteidiger Ewerton, wie Hecking schon am Montag verkündet hatte.

HSV-Neuzugang Ewerton bleibt in Hamburg

Noch ist der Trainingsrückstand zu groß für den Brasilianer. Auch, wenn es gegen den Ex-Klub des 30-Jährigen geht. Außerdem dürfte es Gotoku Sakai treffen. Wie Vagnoman und Pollersbeck, spielte auch der Japaner in der letzten Woche keine Rolle – trotz ordentlicher Leistungen im Training.



Abwehr-Schotte David Bates dürfte ebenfalls erneut auf der Streichliste von Hecking landen. Allen anderen Spielern bleibt noch Zeit, sich in den letzten beiden Einheiten zu präsentieren. Aber spätestens am Sonntagmorgen muss Hecking sich dann entscheiden – und weitere zwei Spieler aus dem Kader streichen.