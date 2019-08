HSV-Juwel: Tor-Premiere! Beim FC Bayern staunen sie über Fiete Arp

Seit rund drei Wochen bereitet sich Fiete Arp mit dem FC Bayern auf die Bundesliga-Saison vor und hat in dieser kurzen Zeit schon einiges erlebt. Während der US-Tour kickte er gegen den FC Arsenal, Real Madrid und den AC Mailand, in München nun beim Audi-Cup gegen Tottenham Hotspur. Dort traf er erst ins Tor – und dann sein großes Idol.

Voller Stolz spazierte der für drei Millionen Euro vom HSV zum FCB gewechselte Angreifer nach dem Abpfiff durch die Katakomben der Allianz-Arena. Er hatte das Trikot mit Harry Kane getauscht, dem englischen Topstar der „Spurs“, den der 19-Jährige als „absolutes Vorbild“ bezeichnet. Auch auf dem Rasen kreuzten sich ihre Wege. Arp erzielte seinen ersten Treffer für die Bayern, Kane ging leer aus.

Fiete Arp spürt die Hilfe der Kollegen

„Es war ein schöner Moment, gerne mehr davon“, sagte der Hamburger Jung über seine Tor-Premiere, zeigte sich aber demütig: „Ich denke, da fehlt noch einiges, das merke ich in jedem Training. Aber ich spüre auch, wie ich mich weiterentwickele. Die anderen Jungs helfen mir sehr, das gibt mir ein richtig gutes Gefühl.“

Über Wahlstedt und Hamburg nach München

Im Alter von zehn Jahren war Fiete Arp vom SV Wahlstedt zum HSV gewechselt, durchlief dort zunächst die Junioren-Teams, ehe er den Sprung zu den Profis schaffte. Nach 18 Bundesliga- und 16 Zweitliga-Einsätzen mit drei Treffern führte ihn der Weg in diesem Sommer zum deutschen Rekordmeister.

Arp vergleicht HSV mit dem FC Bayern

Der qualitative Unterschied zwischen dem HSV und dem FC Bayern sei enorm, stellte Arp fest: „Das ist vom Tempo her kein Vergleich zu allem, was ich bisher erlebt habe. Das ist auf dem Niveau noch mal gefühlt eine andere Sportart, die hier gespielt wird.“ Doch er sei immer besser in der Lage, sich anzupassen: „Ich habe eine Menge Luft nach oben, aber gerade durch die vielen intensiven Einheiten auf diesem Niveau kann ich mich verbessern.“

Trainer Kovac lobt das Sturm-Juwel

In München staunen sie, wie schnell Arp zu einem Faktor für das Spiel geworden ist. „Fiete macht es bisher wirklich sehr gut“, lobte Trainer Niko Kovac, der HSV-Zugang sei „auf jeden Fall eine Alternative“ für den Bundesliga-Start.