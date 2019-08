HSV in Nürnberg: Leibold bricht vor der Rückkehr doch noch sein Schweigen

Die ganze Woche hatte er geschwiegen, alle Medien-Anfragen abgelehnt, sich selbst einen Maulkorb verpasst. Tim Leibold wollte vor seiner Rückkehr nach Nürnberg keine Kampfansagen loslassen, die alten Kollegen und vor allem die Fans des FCN nicht reizen. Nun hat der Linksverteidiger des HSV doch noch über das für ihn so emotionale Duell am Montagabend (20.30 Uhr im MOPO-Liveticker) gesprochen.

„Es ist ein schönes Gefühl, wieder zurückzukehren. Es ist ja auch noch nicht so lange her, als ich das letzte Mal dort gespielt habe. Nun freue ich mich, mit dem HSV in Nürnberg aufdribbeln zu können. Es ist ein schönes Flutlichtspiel, wir sind alle heiß darauf“, sagte Leibold bei HSV-TV. Das Verhältnis zu den „Club“-Anhängern, die ihn nach seinem Wechsel nach Hamburg als „Verräter“ beschimpften und ihn wohl auspfeifen werden, sprach der 25-Jährige nicht an.

Tim Leibold und die Lehren aus Darmstadt-Spiel

Stattdessen blickte Leibold noch einmal auf das Auftaktspiel gegen Darmstadt (1:1) zurück und verriet, welche Lehren das Team daraus gezogen habe: „Der Wille war die ganze Zeit da, aber der klare Kopf hat gefehlt. Das ist uns zum Verhängnis geworden. So sind wir dem Rückstand lange hinterhergelaufen und waren am Ende froh, zumindest einen Punkt aus dem Spiel mitgenommen zu haben.“

In Nürnberg der Route treu bleiben

Die Marschroute für den Auftritt beim Bundesliga-Absteiger im Max-Morlock-Stadion sei klar: „Wir wollen das Spiel wie in der ersten Halbzeit gegen Darmstadt angehen, da haben wir super Fußball gespielt und hätten uns belohnen müssen. Das wollen wir weiter durchziehen, unserer Route treu bleiben, aber kaltschnäuziger vor der Kiste sein und in Führung gehen. Denn dann ergeben sich Räume, die wir besser bespielen können.“

Punkte wichtig für das Selbstvertrauen

Im Verlauf der Trainingswoche, so der 1,8 Millionen Euro teure Einkauf, habe die Mannschaft an Selbstvertrauen gewonnen. „Die Stimmung ist top. Wir freuen uns auf das Spiel. Jedes Team schaut erst mal, wo es steht. Die Zweite Liga ist so eng, dass man gegen jeden verlieren und gegen jeden gewinnen kann. Deshalb ist es gerade am Anfang wichtig, die Punkte zu holen und Selbstvertrauen zu tanken. Und mit der Marschroute treten wir auch in Nürnberg an.“