Beim 2:1 zum Testspiel-Abschluss in Toulouse wussten gleich vier HSV-Talente zu überzeugen. Nun will die Jugend auch in der Bundesliga für Furore sorgen – muss sich dafür aber gegen weitere Neuzugänge durchsetzen.

Mit einem 2:1 und guten Gefühlen im Gepäck reist der HSV am Sonntag aus Toulouse zurück nach Hamburg. Fünf Sommer-Tests haben die Profis von Trainer Merlin Polzin absolviert, nach zwei Siegen, einem Remis und zwei Pleiten bleibt vor allem eine Erkenntnis: Die Talente blasen beim HSV zum Großangriff. In Kürze nun wird Polzin vor der Qual der Wahl stehen: Welche seiner Perlen bekommen auch in der Bundesliga eine echte Chance?

Mit den Innenverteidigern Jason Bissi-Mouelle (18), Shafiq Nandja (19), Linksverteidiger Louis Lemke (16) und Angreifer Otto Stange (19) durften gleich vier Teenager in Toulouse in der Startelf ran. Natürlich auch, weil Miro Muheim (Trainingsrückstand), Warmed Omari (private Gründe), Nicolás Capaldo (muskuläre Probleme) und Albert Grønbæk (nach einer Knieverletzung zunächst auf der Bank) fehlten. Aber eben auch, weil sie anderen etablierten Profis mittlerweile den Rang abgelaufen haben.

HSV-Routiniers schwärmen von den Talenten

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Zwei Routiniers waren nach dem Abpfiff voll des Lobes über das Talente-Quartett. „Die Jungs zeigen tagtäglich, dass sie bereit sind zu lernen und über Grenzen hinweg zu gehen – und bereit sind, körperlich dagegen zu halten“, schwärmte Keeper Daniel Heuer Fernandes. „Das hat man wieder gesehen. Das ist der Erfolg der letzten Wochen, wie wir trainiert haben.“

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Kapitän Nicolai Remberg sieht es genauso: „Ich hätte nicht erwartet, dass die Jungs es so gut machen. Aber wir Älteren versuchen im Training die Richtung vorzugeben und alle ziehen mit. Das ist doch das, was man als Verein will: dass junge Spieler gepusht werden.“

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Zum Bundesliga-Start muss der HSV Ende August nach Dortmund

Nach dem Abschluss der Vorbereitung wird sich nun zeigen, wie es um die Chancen der Talente in den Pflichtspielen bestellt ist. Im Pokal bei Drittligist Verl (24.8.) und zum Liga-Start in Dortmund (29.8.) warten zügig die ersten Aufgaben.

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Möglich, dass der Kader bis dahin noch gar nicht komplettiert wurde. Diese Chance bietet sich bis zum Ende der Sommer-Transferperiode am 1. September. Doch die Ausgangslage für die HSV-Talente wird so oder so noch herausfordernder. Bereits am Sonntag wird mit Sebastiaan Bornauw (Leeds) der nächste potenzielle Hamburger Zugang im Volkspark erwartet. Voraussichtlich am Montag soll der Belgier seinen Medizincheck absolvieren. Zudem sollen ein weiterer Stürmer und ein Schienenspieler für die rechte Seite kommen – möglichst ein Allrounder, der auch links spielen kann. Auch die Verpflichtung von Mittelfeld-Regisseur Fábio Vieira (Arsenal) bleibt ein Ziel.

Stange hat die größten Chancen auf regelmäßige HSV-Einsätze

Was wird dann aus den Talenten? Die größte Chance auf Einsätze hat Stange, der in Toulouse per Traumtor zur Führung traf und zuvor auch schon gegen Lille (2:2) per Strafstoß netzte. Der U19-Nationalstürmer sollte künftig zumindest seinen Platz im Spieltagskader sicher haben, kratzt an den Stammplätzen.

Lemke hat sich links als Backup für Miro Muheim bewährt, überrascht und begeistert sämtliche Entscheidungsträger beim HSV. Auch deshalb ist es möglich, dass die Bosse von der Verpflichtung eines weiteren Schienenspielers für die linke Seite Abstand nehmen. Dann wäre auch Lemke für die Spieltagskader der Profis (18 Feldspieler, zwei Keeper) gesetzt.

Nandja sticht als Backup für HSV-Vize-Kapitän Capaldo hervor

Innenverteidiger Nandja hat diesbezüglich ebenfalls gute Karten, lieferte in jedem Testspiel zuverlässig und solide ab. Er ist vor allem als Backup für Nicolás Capaldo als rechtes Glied der Dreier-Abwehrkette wertvoll. Kollege Bissi-Mouelle hingegen wird sich nach der Bornauw-Verpflichtung (soll auf Leihbasis kommen) zunächst mal in Geduld üben müssen, gab in diesem Sommer aber eine prima Visitenkarte ab.

Auch Shafiq Nandja hätte in Toulouse beinahe per Kopf getroffen. Witters

Remberg, der als eine Art Mentor für Lemke agiert, traut ganz grundsätzlich allen vier Talenten auch Einsätze in der Bundesliga zu. „Ich kann natürlich nicht in den Kopf des Trainer gucken und weiß nicht, wie er sich das vorstellt“, meint der Kapitän. „Aber ich denke, sie haben sich alle angeboten.“ Und weiter: „Wenn man bei uns mittrainiert und kaum auffällt, könnte man sagen: Okay, die brauchen vielleicht noch ein bisschen. Aber ich finde: Jeder hat sich aufgedrängt und gezeigt, dass er spielen könnte. Was der Trainer macht, weiß ich nicht. Aber ich würde voll dahinter stehen, weil es sich jeder verdient hat.“ Heuer Fernandes ergänzt: „Es freut mich zu sehen, dass die Jungs alle besser werden wollen. Sie bekommen Tipps und versuchen, sie umzusetzen.“

Im HSV-Schuppen warten noch zahlreiche weitere Talente

Schön für den HSV: Neben der genannten Vierer-Bande stehen mit Flügelspieler Kelvin Ojo (19) und den Wirbelwinden Thierry Sedlatschek (17/zurzeit verletzt) und Jannes von Diczelski (17) weitere hoffnungsvolle Talente bereit. Vom ungarischen Nachwuchsstürmer Andrej Vasiljevic (16) ganz zu schweigen.

Nach der Vorbereitung werden die Karten nun neu gemischt. Doch der Sommer hat die Hoffnung genährt, dass der HSV nach Fábio Baldé (21/wechselte gerade für eine Ablöse von sieben Millionen Euro nach Straßburg) nach und nach die nächsten Perlen entwickelt, die den eigenen Anhang begeistern und irgendwann womöglich die Kasse klingeln lassen.