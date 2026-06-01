HSV-Idol Kevin Keegan über den Krebs: „Chance auf Genesung bei 33 Prozent“

Große Sorgen im Kevin Keegan: Der frühere HSV-Star und ehemalige englische Nationaltrainer ist an Krebs im fortgeschrittenen Stadium erkrankt.

Das teilte der 75-Jährige bei einem Interview vor Publikum in einem Theater in Newcastle mit. Bereits im Januar hatte die Keegan-Familie bekanntgegeben, dass bei ihm Krebs diagnostiziert worden war, und von „anhaltenden Bauchbeschwerden“ gesprochen.

Die Fans des HSV schickten nach seiner Krebs-Diagnose Kraft an Kevin Keegan: „Keep on fighting, Kevin Keegan!“ (Kämpfe weiter, Kevin Keegan!). imago/Oliver Ruhnke Die Fans des HSV schickten nach seiner Krebs-Diagnose Kraft an Kevin Keegan: „Keep on fighting, Kevin Keegan!“ (Kämpfe weiter, Kevin Keegan!).

„Ich hatte einen Autounfall und musste deshalb operiert werden“, erzählte der einstige HSV-Profi. „Während der Untersuchung für die Operation entdeckten sie, dass ich Krebs habe. Sie sagten, sie hätten einen absoluten Top-Arzt für die Behandlung dessen, was ich habe – Krebs im Stadium IV.“ Die Chancen auf Genesung lägen nach Aussage seines Arztes bei 33 Prozent. „Ich dachte, es wären 80 oder 90 Prozent“, so Keegan. „Aber im Moment bin ich noch hier.“

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In seiner Zeit beim HSV, dessen Trikot Keegan von 1977 bis 1980 trug, gewann er einmal die deutsche Meisterschaft und zweimal den Ballon d’Or. Zuvor hatte er in sechs Jahren in Liverpool fast alles gewonnen. Er spielte außerdem für den FC Southampton und Newcastle United, dessen Trainer er später wurde. In der Saison 1995/96 verpasste er ganz knapp den Gewinn der Meisterschaft. Englands Nationalteam betreute er bei der EM 2000 (Vorrunden-Aus). (dpa/sil)