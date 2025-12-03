mopo plus logo
Luka Vuskovic dribbelt mit dem Ball über das Spielfeld.

Das Viertelfinale fest im Blick: Luka Vuskovic will mit dem HSV die nächste Pokalrunde erreichen. Foto: WITTERS

HSV – Holstein Kiel im Liveticker: Polzins Team will ins Pokal-Viertelfinale

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Der HSV empfängt in seiner XXL-Heimspielwoche nach dem VfB Stuttgart nun den Zweitligisten Holstein Kiel DFB-Pokal-Achtelfinale. Nach dem 2:1-Last-Minute-Sieg gegen die Schwaben hat die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin reichlich Selbstvertrauen getankt. Gegen die Störche sind die Rothosen der klare Favorit. So warten die Gäste aus dem hohen Norden nach dem 0:1 gegen Hertha BSC seit zwei Ligaspielen auf den nächsten Pflichtspielsieg. Wer schafft es am Mittwochabend ins Pokal-Viertelfinale? Anpfiff ist um 20.45 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker.

