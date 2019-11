HSV-Holländer patzt schon wieder: Van Drongelen zittert um seinen Stammplatz

Er hatte keine Zeit zu verlieren. Bereits in der Nacht zu Mittwoch fuhr Rick van Drongelen wieder in Hamburg ein, sofort nach dem 2:1 mit Hollands U21 gegen die starken Engländer war er gestartet. Wenige Stunden später schuftete der HSV-Abwehrspieler schon wieder im Kraftraum – denn er hat keine Zeit zu verlieren! Van Drongelen kämpft um seinen Stammplatz beim HSV.

Kurz vor der Länderspielpause nahm die Diskussion um zuvor unumstrittenen 20-Jährigen Fahrt auf. Bei den Auswärts-Remis in Wiesbaden (1:1) und Kiel (1:1) sah van Drongelen einige Male nicht gut aus. Die Konkurrenz legte zeitgleich zu: Timo Letschert traf in Kiel zum Ausgleich, bewarb sich für die Startelf. Und auch Ewerton, der endlich richtig fit ist, sammelte im Test gegen Aalborg (1:0) Pluspunkte und rückte van Drongelen auf die Pelle. Der leistete sich zu allem Überfluss am Dienstag den nächsten Patzer, sah vor dem zwischenzeitlichen Ausgleich der Engländer gar nicht gut aus …

Letschert und Ewerton machen Druck auf van Drongelen

Keine gute Phase für Hamburgs Vize-Kapitän. Und plötzlich ist der Kampf um die Plätze in der Abwehrmitte offen wie lange nicht mehr. In den vergangenen Wochen waren van Drongelen und Gideon Jung dort gesetzt. Wer den Niederländer, der innerhalb der Mannschaft ein enorm hohes Ansehen genießt, kennt, weiß, dass er seinen Posten mit Zähnen und Klauen verteidigen will.