HSV hofft auf Rückkehr: Werden Vuskovic und Sambi Lokonga wirklich fit für Werder?

Einen Tag lang dürfen die HSV-Profis entspannen und die herbe Stuttgart-Pleite (0:4) verdauen, der Montag steht ihnen zur freien Verfügung. Ab Dienstag dann aber beginnt eine der wichtigsten Trainingswochen dieser Saison. Kurz bevor Merlin Polzin ab 15 Uhr zur ersten Einheit der Woche bittet, werden die Blicke der anwesenden Fans in Richtung der Treppe gerichtet sein, die den Profis den Weg in Richtung Platz weist. Die bange Frage: Sind die zuletzt fehlenden Luka Vuskovic und Albert Sambi Lokonga dann wirklich schon dabei? Oder könnte ihr Einsatz am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) zur Zitterpartie werden?

Gemessen an dem, was der Kader hergibt, war der HSV mit einer Rumpftruppe nach Stuttgart gereist und vom selbstbewussten VfB überrannt worden. Neben Vuskovic (Knieprellung) und Sambi Lokonga (Oberschenkelblessur) fehlte mit dem rotgesperrten Miro Muheim ein dritter Leistungsträger. Zudem konnte auch der angeschlagene Jean-Luc Dompé (Fußverletzung) die Reise ins Schwabenland nicht mit antreten. Mit Bakery Jatta (Trainingsrückstand) sowie Yussuf Poulsen und Alexander Røssing-Lelesiit (trainieren nach ihren Verletzungen individuell) musste Polzin auf weitere Alternativen verzichten.

Der HSV hofft in Bremen auf die Rückkehr von Vuskovic und Sambi Lokonga

Wie aber geht es in Richtung Nordderby weiter? Sind die Comebacks von zumindest Vuskovic und Sambi Lokonga wirklich sicher?

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Schon am Montag, während ihre Kollegen frei hatten, schufteten beide im Volkspark für ihre Rückkehr. Ein wichtiger Termin steht am Dienstagmittag an. Dann wird entschieden, ob das für den HSV so wichtige Duo bereits wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann. Völlig offen, ob das wirklich so sein wird.

Auch Dompé könnte dem HSV wieder zur Verfügung stehen

Klar ist: Je mehr volle Trainingstage Vuskovic und Sambi Lokonga in den Beinen hätten, desto besser wäre es. Ein Risiko soll im Volkspark aber auf keinen Fall eingegangen werden. Gleiches gilt für Dompé, der darauf hofft, in Bremen in den Kader zurückkehren zu können.

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Auch ansonsten könnte sich die Personallage weiter entspannen. Muheim kehrt zurück, Jatta gilt als klarer Kandidat für eine Kader-Rückkehr und könnte auf Anhieb William Mikelbrencis auf der rechten Seite Konkurrenz machen. Nicolás Capaldo dürfte nach seinem Kurzeinsatz in Stuttgart diesmal in die Startelf rutschen. Die Blicke der Fans aber werden ab sofort erstmal vor allem auf Vuskovic und Sambi Lokonga gerichtet sein …