HSV hofft auf einen „Ausnahmespieler“ und mehr Qualität auf der Bank

Beim 1:2 gegen Hoffenheim blieb der HSV am Samstag im sechsten Ligaspiel in Folge ohne Sieg. Doch es gab für die Hamburger auch gute Nachrichten. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt weiterhin fünf Punkte – und die zuletzt angespannte Personalsituation lockert sich langsam auf. Für den Saisonendspurt bekommt Trainer Merlin Polzin wieder mehr Optionen. Es geht um die Startelf und um die Bank.

Albert Sambi Lokonga gehört in dieser Saison zu den Schlüsselspielern beim HSV. Mit seiner Qualität am Ball verändert er das Spiel der Hamburger. Das hat der Belgier schon in zahlreichen Begegnungen unter Beweis gestellt. Zwei Partien hatte der Mittelfeldspieler zuletzt verletzt verpasst, gegen Hoffenheim war er wieder dabei und wurde in der 75. Minute eingewechselt. Viel bewegen konnte der 26-Jährige nicht mehr. Doch das soll sich in den drei noch ausstehenden Spielen dieser Saison ändern.

Remberg will wieder neben Sambi Lokonga spielen

„Ich glaube, wenn Sambi hereinkommt und 15 Minuten spielt, dann ist das ein Zeichen, dass er nächste Woche wieder mehr machen kann“, sagte Nicolai Remberg nach dem Auftritt gegen Hoffenheim. Der Abräumer hat in dieser Spielzeit schon mehrfach gut mit Sambi Lokonga im HSV-Mittelfeld harmoniert. „Er ist ein Ausnahmespieler. Ich spiele sehr gerne neben ihm. Es wäre schön, wenn er wieder voll fit ist.“

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Auch wenn Sambi Lokonga am Sonntag nach dem Hoffenheim-Spiel auf dem Trainingsplatz fehlte und sich lediglich im Stadion behandeln ließ, hat er sein Comeback gut überstanden. Gibt es im Laufe der Woche keine Rückschläge, wird er für den Auftritt am kommenden Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) in Frankfurt auch eine Option für die Startelf sein – für das HSV-Spiel ein klares Upgrade.

Dompé steht beim HSV vor dem Comeback

Sambi Lokonga ist einer der Hoffnungsträger für den Saisonendspurt. Ein weiterer ist Jean-Luc Dompé. Der Franzose (Fußprobleme) war in den vergangenen vier Spielen nur Zuschauer. Jetzt ist er zurück im Mannschaftstraining. Das Hoffenheim-Spiel kam für ihn noch etwas zu früh. In Frankfurt soll er am kommenden Wochenende wieder dabei sein.

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Die Kraft wird bei Dompé sicherlich weiterhin nicht für einen Startelfplatz reichen, doch das ist bei ihm nicht ausschlaggebend. Der Offensivspieler hat auch als Joker einen hohen Wert. Er hat die Qualität, um in nur wenigen Minuten ein Spiel entscheidend zu verändern. Eine solche „Waffe“ fehlte zuletzt auf der HSV-Bank.