Hochspannung in Leverkusen: Zwei HSV-Stars kämpfen ums WM-Ticket!

Mit Sack und Pack macht sich der HSV-Tross am Freitagnachmittag auf den Weg nach Leverkusen, um tags darauf bei Bayer einen zünftigen Saisonausklang hinzulegen. Sämtliche Profis und Staff-Mitglieder werden mit an Bord sein, sie alle sollen ihren Teil des letzten Kuchenstücks dieser Bundesliga-Spielzeit abbekommen. Für zwei HSV-Profis könnte die Partie sogar eine wegweisende Bedeutung haben: Miro Muheim und Nicolás Capaldo wollen sich für die WM empfehlen.

Insbesondere Muheim steht am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) vor einer hochspannenden Partie. Vier Wochen nach seiner in Bremen zugezogenen Sprunggelenksverletzung soll der Schweizer sein Comeback feiern und will sich ein letztes Mal für den WM-Kader der Eidgenossen empfehlen.

Muheim wird dem HSV in Leverkusen zur Verfügung stehen

„Miro hat jetzt voll mittrainiert, wird zum Kader zählen und auch Spielzeit bekommen“, sagt HSV-Trainer Merlin Polzin, der allerdings klarstellt: „Er wird nicht ganz 90 Minuten spielen können, sondern es wird dann wahrscheinlich im Laufe der zweiten Halbzeit der Fall sein, dass er spielt. Aber es ist noch mal ein ganz wichtiges Signal, dass man sieht, dass er topfit und wieder einsatzfähig ist. Auch für den einen oder anderen Kollegen südlich von uns.“

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Gemeint war damit Murat Yakin. Der Nationaltrainer der Schweiz wird in Kürze sein endgültiges WM-Aufgebot bekannt geben. Sollte Muheim weiterhin gesund bleiben, dürfte sein Name in jedem Fall vertreten sein. Seit Ende 2024 wurde der 28-Jährige für sämtliche Länderspiele berufen, kam zu acht Einsätzen und etablierte sich im Teamkreis.

Stellt der HSV im Sommer sogar fünf WM-Fahrer?

Muheim sollte im Normalfall bei der WM dabei sein, gleiches gilt ohnehin für Luka Vuskovic (Kroatien). Ransford Königsdörffer hofft noch auf eine Einladung Ghanas, Ersatzkeeper Sander Tangvik auf einen Anruf der Norweger. Und mit Capaldo darf seit dieser Woche überraschend noch ein weiterer HSV-Profi von seiner WM-Teilnahme träumen. Der Defensivmann steht im vorläufigen 55 Köpfe umfassenden Kader von Weltmeister Argentinien. Das Problem: Ausgerechnet jetzt leidet Capaldo unter körperlichen Problemen, konnte aufgrund von Rückenproblemen in dieser Woche noch nicht trainieren, soll aber beim Abschlusstraining am Freitag dabei sein. Reicht die Zeit noch für einen Einsatz in Leverkusen?

Polzin wird alles daran setzen, damit Capaldo ein weiteres WM-Bewerbungsspiel hinlegen kann. „Er ist für uns ein unfassbarer Spieler“, lobt der Trainer den im Vorsommer von RB Salzburg gekommenen Vize-Kapitän. Als Capaldo dem HSV zwischenzeitlich mehrere Wochen lang verletzt nicht zur Verfügung stand, „fehlte uns dieses Gewinner-Gen, diese Power und Energie, die er hat“, erklärt Polzin. „Deshalb hoffe ich mit allem, was ich habe, dass er bei all den tollen Spielern, die Argentinien hat, dort in den Kader rutschen kann.“

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Die Bundesliga verabschiedet sich nach diesem Wochenende, die WM aber ruft. Auch deshalb wird der aus Hamburger Sicht sportlich eher belanglose Kick in Leverkusen für zumindest zwei HSV-Profis zu einer heißen Nummer.