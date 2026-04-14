HSV-Torwart Heuer Fernandes überrascht mit Aussage zu Vertragsgesprächen

Europa staunt über Manuel Neuer – in der Bundesliga aber ist Daniel Heuer Fernandes das Maß aller Dinge. Kein anderer Keeper hat einen besseren „kicker“-Notenschnitt als der HSV-Torwart (2,78), der auch trotz der 0:4-Pleite in Stuttgart eine ganz starke Leistung bot und ein halbes Dutzend Großchanen wegfischte. Heuer Fernandes reist in Topform zum Derby bei Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de). Und doch überraschte er nach seiner Glanzleistung gegen den VfB, als er zum Stand der Verhandlungen über einen neuen Vertrag gefragt wurde.

Die Sachlage ist klar. Im Sommer endet Heuer Fernandes‘ HSV-Kontrakt, verlängert sich im Falle des Klassenerhalts aber um ein Jahr. Verein und Keeper sind allerdings beidseitig an einer großen Lösung interessiert. Sollte es nicht zu einer Verlängerung über mehrere Jahre hinweg kommen, steht möglicherweise eine Trennung im Sommer im Raum.

HSV-Keeper äußert sich zum Stand der Verhandlungen

Nachdem Heuer Fernandes zwischenzeitlich den Berater wechselte, kam zuletzt Bewegung in die Angelegenheit. Von einer Einigung sind beide Seiten allerdings noch weit entfernt, daran ließen Heuer Fernandes‘ Worte am Sonntag keinen Zweifel. „Es ist einfach noch nichts zu verkünden“, sagte der 33-Jährige im Gespräch mit DAZN. „Die Gespräche laufen und jetzt wollen wir schauen, in welche Richtung das geht. Wir sind am Anfang und deswegen schauen wir mal.“

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Dass der Schlussmann den Stand der Gespräche als wenig fortgeschritten bezeichnete, überraschte dann aber doch. Denn zuletzt tauschte sich der HSV bereits zwei Mal mit seinem Berater aus. Klingt nicht so, als sei ein Durchbruch in Sicht.

An Heuer Fernandes sind Vereine aus dem In- und Ausland interessiert

Das Problem des HSV: Je länger die Verhandlungen andauern, desto größer ist die Gefahr, dass sich Heuer Fernandes im Sommer anderweitig orientieren möchte. Aufgrund seiner Leistungen weckt er im In- und Ausland Begehrlichkeiten. Bislang aber verfolgte der Deutsch-Portugiese die klare Marschroute, noch nicht mit anderen Interessenten zu sprechen. Das würde er erst tun, wenn er weiß, wohin die Reise in den Gesprächen mit dem HSV geht. Dabei spielen sowohl Gehalt als auch die Laufzeit des möglichen neuen Kontraktes eine gewichtige Rolle.

Unverändert ist Heuer Fernandes‘ Standpunkt in Bezug auf den HSV. Der Keeper möchte am liebsten bleiben – aber die Zahlen und Zeiträume müssen für ihn passen. „Jeder weiß, was der Verein an mir und ich am Verein habe“, stellt er fest. „Deshalb muss man sich zusammensetzen und schauen, ob man eine Lösung findet. Schauen wir mal.“

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Klingt zumindest so, als hätte Sportdirektor Claus Costa noch eine Menge Arbeit vor sich, ehe der Kugelschreiber für das Autogramm des Torwarts unter einen neuen HSV-Vertrag bereitgelegt werden kann. Und in knapp fünf Wochen endet die Saison.