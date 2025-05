HSV-Helden feierten im drittbesten Klub der Welt – Trainingsauftakt steht fest

Im Laufe des Donnerstags werden die Aufstiegsprofis des HSV wieder Hamburger Boden unter ihren Füßen haben. Den Mittwochabend genossen sie auf Ibiza aber noch mal in vollen Zügen, einige Spieler wie Noah Katterbach, Nicolas Oliveira und Hannes Hermann feierten etwa im „Ushuaïa Ibiza“ – dem laut Fachmagazin „DJ Mag“ derzeit drittbesten Partyclub der Welt. Die Profis sind nach dem Aufstieg weiterhin voll im Urlaubsmodus, und das wird für den Großteil auch noch einige Wochen so bleiben. Ende Juni, Anfang Juli aber wird’s wieder ernst.

Wie der HSV am Donnerstag mitteilte, steigt am 2. Juli (ein Mittwoch) der Trainingsauftakt in Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison. Zuvor, am 30. Juni und 1. Juli, stehen die obligatorischen Leistungstests an. Merlin Polzin hat dann fast sieben Wochen lang Zeit, um seine Mannschaft zu präparieren für den ersten Spieltag, der zwischen dem 22. und 24. August steigen wird. Vorher wartet schon die erste Runde im DFB-Pokal (15. bis 18. August).

Merlin Polzin und HSV-Talent Otto Stange (r.) werden in rund sechs Wochen wieder auf dem Trainingsplatz stehen. WITTERS Merlin Polzin und HSV-Talent Otto Stange (r.) werden in rund sechs Wochen wieder auf dem Trainingsplatz stehen.

Lang ist’s noch hin. Erst mal steht Urlaub an für das Trainerteam um Polzin – und natürlich die Mannschaft. Einige Profis haben ihre Spinde in der Kabine bereits ausgeräumt, einige andere werden das in den Tagen nach der Ibiza-Rückkehr nachholen. Wegen des anstehenden Konzert-Sommers im Volksparkstadion muss die HSV-Umkleide aufgeräumt hinterlassen werden. Am 7. Juni tritt Komiker Chris Tall in der Arena auf, es folgt US-Sänger Chris Brown (11. Juni) und schließlich Ed Sheeran, der sogar dreimal in Hamburg singt (4., 5. und 6. Juli). Am 20. Juli tragen noch die Hamburg Sea Devils ihr drittes ELF-Heimspiel im Volkspark aus. Erst Football, erst danach wieder Fußball also.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für einige HSV-Profis steht das runde Leder aber auch in den kommenden Wochen weiterhin im Fokus – nämlich für die Nationalspieler um Miro Muheim (Schweiz), Immanuel Pherai (Suriname), Adam Karabec (Tschechiens U21) und vermutlich auch Ransförd Königsdörffer (Ghana). Bevor im Laufe des Junis verschiedene Länderspiele auf unterschiedlichen Kontinenten auf sie warten, wird es allerdings auch für sie vorab noch mal in den Urlaub gehen.

Das könnte Sie auch interessieren: Umbruch im HSV-Tor? Mit diesem Blitz-Wechsel ist nicht zu rechnen

Dass einzelne Kicker in den nächsten Tagen in den Volkspark fahren werden, um individuell zu trainieren, ist unwahrscheinlich. Die Nationalspieler werden sich eher im Rahmen ihres Kurzurlaubs fithalten – zumal im Volkspark reges Treiben herrscht, wegen der anstehenden Events einiges umgebaut wird in den Katakomben. Die Gästekabine beispielsweise ist schon aufgeräumt. Und diejenigen HSV-Profis, die ihr Hab und Gut (vorübergehend) noch nicht mit Müllsacken aus der Heimkabine gebracht haben, werden das demnächst noch tun. Darunter auch die Abgänge.