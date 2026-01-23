mopo plus logo
Sergej Barbarez als Zuschauer eines HSV-Heimspiels im Volksparkstadion

Sergej Barbarez machte 216 Spiele für den HSV, erzielte dabei 76 Tore und 48 Vorlagen. Foto: WITTERS

paidHSV-Held im Derby-Dilemma: Barbarez drückt auch einem St. Paulianer die Daumen

Er wird am Freitag zwischen den Stühlen sitzen, so viel steht jetzt schon fest. Bei aller Vorfreude blickt Sergej Barbarez dem Stadtduell mit gemischten Gefühlen entgegen, sein Job als Bosniens Nationaltrainer sorgt beim Ex-HSV-Star für eine emotionale Achterbahnfahrt. Denn so groß die Zuneigung des 54-Jährigen für seinen früheren Verein auch ist: Auch einem St. Pauli-Profi wird Barbarez an diesem Freitag fest die Daumen drücken.

