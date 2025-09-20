mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ransford Königsdörffer dribbelt mit dem Ball.

Ransford Königsdörffer durfte bislang in jedem Bundesliga-Spiel des HSV von Anfang an auflaufen. Ein Tor gelang ihm dabei nicht. Foto: WITTERS

aktualisieren

HSV – Heidenheim im Liveticker: Holen die Hamburger im Kellerduell den ersten Sieg?

kommentar icon
arrow down

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Am Samstagnachmittag kommt es im Volksparkstadion zum Kellerduell zwischen dem HSV und dem 1. FC Heidenheim. Die Rothosen mussten am vergangenen Wochenende ein noch fast schmeichelhaftes 0:5 beim FC Bayern München verkraften und zeigten vor allem in der ersten Hälfte eine schwache Leistung. Gegen die Brenzstädter soll nun alles anders werden. Für den 1. FCH lief es indes zuletzt nicht wirklich besser. In Unterzahl musste man sich Borussia Dortmund mit 0:2 geschlagen geben. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test