HSV – Heidenheim im Liveticker: Holen die Hamburger im Kellerduell den ersten Sieg?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Am Samstagnachmittag kommt es im Volksparkstadion zum Kellerduell zwischen dem HSV und dem 1. FC Heidenheim. Die Rothosen mussten am vergangenen Wochenende ein noch fast schmeichelhaftes 0:5 beim FC Bayern München verkraften und zeigten vor allem in der ersten Hälfte eine schwache Leistung. Gegen die Brenzstädter soll nun alles anders werden. Für den 1. FCH lief es indes zuletzt nicht wirklich besser. In Unterzahl musste man sich Borussia Dortmund mit 0:2 geschlagen geben. Anpfiff ist um 15.30 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker