Zum Ende des HSV-Trainingslagers im österreichischen Längenfeld steht am Samstagmittag das zweite Testspiel der Saison an. Nach der 2:3-Niederlage gegen Rapid Wien trifft der HSV auf den 1. FC Heidenheim. Gegen den Erstliga-Absteiger sollen weitere Erfahrungen gesammelt werden und im besten Fall der erste Sieg der Saison her. Ein besonderes Augenmerk dürfte zudem auf den beiden Neuzugängen Bilal Nadir und Patson Daka liegen, die den HSV-Kader im Vergleich zum ersten Test erweitert haben und ihre Debüts für die Raute feiern könnten. Auch Otto Stange traf in Österreich kürzlich zum Team. Anpfiff ist um 13.30 Uhr im im Stadion Melach Road in Kematen in Tirol. Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.