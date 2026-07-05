Der HSV startet mit etwa 20 Profis in die Vorbereitung auf die neue Saison. Trainer Merlin Polzin wird zum Auftakt auch improvisieren müssen. Betroffen ist davon unter anderem der Angriff.

Nach sieben Wochen Sommerpause legt der HSV an diesem Montag wieder los. Zum Start in die Vorbereitung stehen für die Profis im Volkspark zunächst Leistungstests auf dem Programm. Das Bild dürfte dabei allerdings eher übersichtlich ausfallen: Die Hamburger haben aktuell den kleinsten Kader aller 18 Bundesliga-Vereine. Vor allem auf zwei Positionen könnte es zum Auftakt eng werden.

Insgesamt haben derzeit 26 HSV-Spieler einen Profivertrag für die kommende Saison. Das klingt auf den ersten Blick nicht wenig, ist im Vergleich mit der Konkurrenz aber überschaubar. Bei den anderen Erstliga-Teams gehören im Schnitt fünf Profis mehr zum Aufgebot.

Nationalspieler fehlen zum Auftakt im Volkspark

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Zum Vorbereitungsstart werden in Hamburg sogar nur etwa 20 Profis dabei sein. Dazu gehören Nachwuchsspieler wie Finn Barkowsky, Shafiq Nandja oder Louis Lemke sowie Akteure wie Emir Sahiti, Joel Agyekum und Jean-Luc Dompé, die allesamt auf der Abgabenliste stehen. Die Nationalspieler Otto Stange, Nicolás Capaldo, Miro Muheim und Sander Tangvik werden zum Auftakt noch fehlen. Mit Alexander Røssing-Lelesiit gibt es zudem einen verletzten Profi.

Der HSV startet mit nur zwei Stürmern in die Vorbereitung

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Beim Blick auf die einzelnen Positionen werden zum Start vor allem zwei Engpässe deutlich. Im Sturm hat Trainer Merlin Polzin nach den Abgängen von Ransford Königsdörffer, Robert Glatzel und Damion Downs zunächst mit Rayan Philippe und Yussuf Poulsen lediglich zwei Optionen. Das ist sicherlich nicht ideal. Ähnlich sieht es bei den Schienenspielern aus.

Muheim ist noch unterwegs, William Mikelbrencis, Giorgi Gocholeishvili und Noah Katterbach haben den Verein verlassen. Ein neuer Spieler für die rechte oder linke Seite ist bislang noch nicht da. Bakery Jatta, Albert Grønbæk und der 16-jährige Lemke dürften daher vorerst die ersten Kandidaten sein. Wie im Angriff wird Polzin auch hier zum Auftakt improvisieren müssen — und darauf hoffen, dass die Auswahl bis zum ersten Testspiel der Vorbereitung am 18. Juli in Wien wieder etwas größer ist.