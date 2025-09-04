HSV – Hannover 1:3: Verdiente Testpleite beim Debüt von Vieira und Sambi Lokonga

Länderspielzeit ist Testspielzeit – auch in Hamburg. Während die Nationalmannschaften auf Tour sind, trat der HSV am Donnerstag gegen Hannover 96 an – und verlor mit 1:3 gegen den Zweitligisten. Waniss Taïbi (41.) und Jannik Rochelt (44.) brachten die Gäste kurz vor der Pause per Doppelschlag in Führung. Und auch die zweite Hälfte begann aus HSV-Sicht schlecht: Kolja Oudenne stellte auf 0:3 (61.). Die Mannschaft von Merlin Polzin verteidigte in ungewohnter Besetzung nicht gut, ließ Hannover zu oft unbedrängt kombinieren. Immerhin: Die beiden Zugänge Fábio Vieira und Albert Sambi Lokonga feierten ab der 64. Minute ihr HSV-Debüt, danach lief das Offensivspiel der Hausherren etwas runder. Und: Nach einem Foul an Emir Sahiti ließ Robert Glatzel das Ergebnis durch seinen Elfmetertreffer (73.) zumindest nicht ganz so schlecht aussehen. Dennoch: Die verdiente Pleite dürfte das Selbstvertrauen des HSV vor dem Spiel in München (13.9.) nicht gerade vergrößern.

Das Spiel im Liveticker zum Nachlesen: