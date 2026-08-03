Jean-Luc Dompés Zeit beim HSV ist am Ende. Der Franzose reist nicht mit dem Team nach Herzogenaurach und spielt in den Planungen keine Rolle mehr.

Das Trainingslager in Herzogenaurach hatte noch nicht einmal begonnen, da verkündete der HSV am Montagvormittag eine überraschende Nachricht: Jean-Luc Dompé stieg nicht mit in den Charterflieger gen Süddeutschland – sondern wurde vom Verein für Gespräche über seine Zukunft freigestellt. Diese Entscheidung fällten die Verantwortlichen in den vergangenen Tagen.



„Jean-Luc und der HSV haben sich mit Blick auf die zurückliegenden Jahre gegenseitig viel zu verdanken. Seine sportliche Situation hat sich jedoch bereits im Laufe der vergangenen Rückrunde deutlich verändert“, sagt Claus Costa in der Mitteilung zu der Maßnahme.

Jean-Luc Dompé soll den HSV verlassen

Nach enger Abstimmung mit den Trainern sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass Jean-Luc in unseren Planungen für die anstehende Saison keine Perspektive mehr besitzt. Claus Costa

Der Sportdirektor berichtet: „Das Trainerteam hatte ihm zudem nach Ende der abgelaufenen Spielzeit in einem persönlichen Gespräch seine Rolle aufgezeigt. Mit Beginn der Vorbereitung haben wir die sportliche Gesamtsituation erneut bewertet. Nach enger Abstimmung mit den Trainern sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass Jean-Luc in unseren Planungen für die anstehende Saison keine Perspektive mehr besitzt.“



Am Samstag, beim 1:2 im Testspiel gegen den FC Everton, stand Dompé zwar im Kader, kam aber nicht zum Zug. Hinterher erklärte Coach Merlin Polzin das noch mit den anhaltenden gesundheitlichen Beschwerden des Franzosen.

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Krüger und Costa erklären das Dompé-Aus

Nun gibt es Klartext von den Bossen. „Mit Blick auf die Weiterentwicklung des Vereins und unserer Mannschaft setzen wir bei unseren Spielern auf ein klares Anforderungsprofil, das sich insbesondere durch eine hohe Intensität, große Bereitschaft und die Art und Weise auszeichnet, wie wir Fußball spielen wollen. Vor diesem Hintergrund haben wir uns ausschließlich aus sportlichen Gründen zu diesem Schritt entschieden“, sagt Sportvorständin Kathleen Krüger.

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Was zwischen den Zeilen durchklingt, ist, dass die Verantwortlichen zuletzt nicht zufrieden mit Dompés Fitnesszustand waren. Bereits beim 3:1 gegen Heidenheim zum Abschluss des Österreich-Trainingslagers war der 30-Jährige gar nicht zum Einsatz gekommen. Auch in den Einheiten wirkte er seit seiner Rückkehr aus dem Urlaub nicht austrainiert.

Dompés Vertrag läuft beim HSV noch bis 2027

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„Wichtig war uns auch in dieser Situation, stets offen und transparent miteinander umzugehen. Gemeinsam wollen wir als HSV in dieser Saison die nächsten Schritte gehen, um uns weiter in der Bundesliga zu etablieren“, erläutert Krüger. „Die intensiven Trainingseinheiten, die Kommunikation rund um unsere Kapitänswahl und auch die jetzige Entscheidung zeigen, wie konsequent und entschlossen wir unseren Weg weitergehen.“

Dompé, einer der Aufstiegshelden der Saison 2024/25, soll diesem Weg nach vier gemeinsamen Jahren im Volkspark nicht weiter angehören. Der Flügelspieler wird laut dem Kommuniqué nicht nur in Herzogenaurach, sondern „auch in der weiteren Vorbereitung auf die Saison“ keine Rolle mehr spielen. Sein HSV-Vertrag läuft eigentlich noch knapp ein Jahr, bis Ende Juni 2027. Doch er soll sich jetzt einen neuen Verein suchen. Das wurde ihm in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt.