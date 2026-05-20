Für HSV-Transfers: Der Königsdörffer-Knall und die Folgen

Statt seinen auslaufenden Vertrag beim HSV frühzeitig zu verlängern, lotete Ransford Königsdörffer bis zuletzt seine Optionen aus. Nun ist seine Entscheidung gefallen – und sie wurde am Mittwochnachmittag ganz plötzlich verkündet. Der Stürmer verlässt Hamburg für einen anderen Bundesligisten: den 1. FSV Mainz 05. Es ist ein Transfer mit erheblichen Auswirkungen für die Kaderplanung im Volkspark.

„Ich bin sehr dankbar für meine Zeit in Hamburg. Trotzdem habe ich mich dazu entschieden, etwas Neues zu machen. Das Tor in Hannover, der Aufstieg gegen Ulm und nicht zuletzt meine erste Bundesliga-Saison samt Klassenerhalt – das sind alles Momente, die ich nicht vergessen werde“, wird Königsdörffer auf der HSV-Website zitiert. Er erinnert damit an sein Super-Solo gegen Hannover 96 im September 2022 – und an das 6:1 im Aufstiegsspiel gegen den SSV Ulm vor einem Jahr.

Mainz 05 freut sich auf Zugang Ransford Königsdörffer

Königsdörffer hatte in der Saison 2024/25 insgesamt 14 Tore zur Bundesliga-Rückkehr des HSV beigesteuert. In der jetzt abgelaufenen Spielzeit brachte er es nur auf fünf Treffer, er verpasste aber lediglich das abschließende 1:1 gegen Bayer Leverkusen. Sportdirektor Claus Costa bringt deshalb sein Bedauern über Königsdörffers Abgang zum Ausdruck: „Wir hätten gern mit ihm verlängert, aber er hat sich bewusst für eine neue Herausforderung entschieden – das gilt es zu akzeptieren.“

In Mainz wiederum freut man sich über die Zusage des Deutsch-Ghanaers, der im Sommer 2022 aus Dresden zum HSV gekommen war und nach 138 Pflichtspielen mit 33 Toren und neun Vorlagen weiterzieht. „Ransford ist ein schneller und körperlicher Angreifer, der mit seiner Spielweise sehr gut in unsere Offensive passen wird“, sagt 05-Sportdirektor Niko Bungert. „Er hat in den vergangenen Saisons in nahezu jedem Pflichtspiel auf dem Platz gestanden und sich zum Bundesligastammspieler entwickelt.“

Ransford Königsdörffer trägt künftig nicht mehr das HSV-Outfit. IMAGO / Lobeca Ransford Königsdörffer trägt künftig nicht mehr das HSV-Outfit.

Auch deshalb wollte der HSV den 24-Jährigen unbedingt über den Sommer hinaus halten. Trainer Merlin Polzin schätzt die läuferischen Qualitäten sowie das Anlaufverhalten des gebürtigen Berliners sehr, er muss aber in der neuen Saison ohne ihn auskommen. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung hier in Mainz“, sagt Königsdörffer auf der Homepage seines neuen Vereins, dem ein ablösefreier Transfer-Coup gelingt.

„Etwas Besonderes“: Stürmer verabschiedet sich vom HSV

Der Angreifer berichtet: „Trainer und Sportverantwortliche haben mir in den Gesprächen klar umreißen können, was ihr Plan ist. Das war sehr überzeugend. Auch das, was ich bis jetzt von Stadt und Region gesehen habe, gefällt mir sehr. Es fühlt sich wirklich gut an, hier zu sein.“ Die Mainzer beendeten die Saison 2025/26 auf dem zehnten Platz, nachdem sie vor dem Jahreswechsel noch abgeschlagen Tabellenletzter gewesen waren. Unter Coach Urs Fischer ging es in der Rückrunde wieder bergauf. Der Schweizer hat in Königsdörffer künftig eine offensive Alternative mehr.

Für den HSV kommt der Abgang nicht mehr überraschend, ist aber zweifelsfrei eine schmerzhafte Entwicklung. Zumal Königsdörffer den Hamburgern im vergangenen Sommer beinahe eine Millionensumme eingebracht hätte, ehe aber sein angestrebter Wechsel zu OGZ Nizza aufgrund von medizinischen Bedenken platzte. Jetzt bekommt der HSV gar kein Geld.

HSV-Trainer Merlin Polzin (r.) schenkte Ransford Königsdörffer bis zuletzt viel Vertrauen. WITTERS HSV-Trainer Merlin Polzin (r.) schenkte Ransford Königsdörffer bis zuletzt viel Vertrauen.

Der Spieler verabschiedet sich mit versöhnlichen Worten aus Hamburg. „Ich möchte mich ausdrücklich bei den sportlichen Verantwortlichen und dem Trainerteam, allen voran bei Merlin, Loic und Richi, bedanken. Sie haben mich in den vergangenen vier Jahren immer unterstützt, stetig besser gemacht und vor allem auch in schweren Momenten zu mir gehalten und mir den Rücken gestärkt“, so Königsdörffer, der während der Saison auch Kritik unter der Gürtellinie abbekommen hatte. „Darüber hinaus danke ich allen Mitspielern, dem Staff und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Geschäftsstelle. Sie alle haben meine Zeit beim HSV zu etwas Besonderem gemacht. Ich wünsche dem Klub für die Zukunft alles Gute.“

Umbruch im HSV-Sturm: Bleiben nur Poulsen und Stange?

Costa freut sich „auf ein Wiedersehen in der kommenden Saison“, denn dann werden der HSV und Königsdörffer als Gegner aufeinandertreffen. Im Laufe des Transfersommers wird der Manager gefordert sein, einen Ersatz für den siebenmaligen A-Nationalspieler zu verpflichten. Im Hamburger Sturm steht ein Umbruch bevor, denn Damion Downs zieht es nach seiner Rückrunden-Leihe zurück zum FC Southampton und der Verbleib von Robert Glatzel ist nicht gesichert.

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Sollte auch der 32-Jährige den Volkspark in den kommenden Wochen verlassen, stünden Polzin in dem verletzungsanfälligen Yussuf Poulsen sowie Youngster Otto Stange nur noch zwei klare Angreifer zur Verfügung. Unabhängig von Glatzels Zukunft aber wird Costa im Sturm nachlegen müssen. Das steht spätestens jetzt, da sich Königsdörffer für einen anderen Weg entschieden hat, fest. Der Neu-Mainzer verfügt mit seinem Tempo und seinen Stärken im Pressing über ein Profil, das der HSV so nun nicht mehr im Kader hat. Deshalb müssen die Bosse Antworten finden – auf dem Transfermarkt. Mindestens zwei neue Torjäger muss Costa wohl finden.