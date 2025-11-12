mopo plus logo
Ransford Königsdörffer hebt den Arm

Ist der Knoten bei HSV-Profi Ransford Königsdörffer nach seinem Last-Minute-Treffer gegen den BVB geplatzt? Foto: WITTERS

HSV – Groningen im Liveticker: Gewinnt Hamburg das spontane Testspiel?

Am heutigen Mittwoch empfängt der HSV unter Ausschluss der Öffentlichkeit den FC Groningen zum Testspiel in der Länderspielpause. Während die Hamburger gegen den BVB in der letzten Minuten noch ein Remis retten konnten (1:1), kommen die Niederländer mit einer 0:2-Niederlage bei NEC Nijmegen im Gepäck in den Volkspark. Kann der HSV sein Testspiel gegen Groningen gewinnen? Um 12 Uhr ist Anpfiff.

