HSV gegen TSG Hoffenheim: Hier sehen Sie das Spiel live im TV

Es geht um alles für den HSV im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Wenige Wochen vor Ende der Saison braucht die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin wichtige Punkte für den Klassenerhalt. Die nächste Chance dafür haben die Hamburger am 31. Spieltag beim Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim. Tickets für das Topspiel im Volksparkstadion sind schon seit Wochen restlos ausverkauft. Fans, die keine Karten haben, können das Spiel aber trotzdem verfolgen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Partie am Samstag bei Sky, DAZN & Co. live im TV und im Stream sehen können.

Anpfiff des Spiels zwischen dem HSV und der TSG Hoffenheim ist am Samstag, den 25. April 2026, um 18.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg. Die Partie wird nicht im Free-TV zu sehen sein, es gibt keine kostenlose Übertragung im Fernsehen. Stattdessen zeigt Sky das Spiel live und exklusiv im Pay-TV sowie im Livestream bei Sky Go und WOW. Dafür benötigen Sie ein Abo. Einen Livestream bei DAZN, Magenta TV, Amazon Prime oder Disney Plus gibt es nicht.

HSV-Spiel gegen Hoffenheim live im TV bei Sky

Die Übertragung bei Sky beginnt am Samstag um 17.30 Uhr auf dem Sender Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Top Event HD. Dort wird es eine Stunde vor Anstoß ausführliche Vorberichte zum HSV und zur TSG 1899 Hoffenheim geben. Um 18 Uhr startet zudem die Vorberichterstattung bei Sky Sport News HD. Da die Partie das Topspiel des Spieltags ist, gibt es eine besonders ausführliche Berichterstattung.

Im Hinspiel hatten Jonas Meffert und der HSV beim 1:4 in Hoffenheim (hier Leon Avdullahu) keine Chance. WITTERS Im Hinspiel hatten Jonas Meffert und der HSV beim 1:4 in Hoffenheim (hier Leon Avdullahu) keine Chance.

Das Spiel wird dann ab 18.30 Uhr live bei Sky Sport Bundesliga HD, Sky Sport Bundesliga 1 HD und Sky Sport Top Event HD sowie in UHD zu sehen sein. Moderator im Studio ist Sebastian Hellmann, Experten sind die ehemaligen Fußball-Nationalspieler Lothar Matthäus und Julia Simic. Live-Kommentator ist Wolf-Christoph Fuss. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, die Partie bei Sky Sport Bundesliga 3 HD in einem Tactical Feed zu verfolgen. Es handelt sich dabei um eine Live-Analyse mit Spieldaten. Im Radio läuft eine Live-Reportage bei der ARD-Sportschau, in der ARD-Audiothek und im Webradio.

Direkt im Anschluss an das Spiel zwischen dem Hamburger SV und 1899 Hoffenheim zeigt Sky ausführliche Nachberichte, Analysen, Interviews mit Spielern und Highlights. Unmittelbar nach Abpfiff gibt es bei RTL Plus (RTL+) eine Zusammenfassung mit allen Toren und Höhepunkten. Im Free-TV ist erst um 21.45 Uhr ein Zusammenschnitt der Partie im ZDF zu sehen. Sport1 darf außerdem am Sonntag zwischen 6 und 15 Uhr die Highlights aller Freitags- und Samstagsspiele der Bundesliga zeigen. Ab Montag präsentieren das ZDF und andere Medien dann kurze Clips von allen Spielen in sozialen Netzwerken wie TikTok oder Instagram.

HSV – TSG Hoffenheim: Alle Infos im Überblick

Saison : Fußball-Bundesliga 2025/26, 31. Spieltag

: Fußball-Bundesliga 2025/26, 31. Spieltag Datum : Samstag, 25. April 2026

: Samstag, 25. April 2026 Spielort : Volksparkstadion, Uwe-Seeler-Allee 9, 22525 Hamburg-Stellingen

: Volksparkstadion, Uwe-Seeler-Allee 9, 22525 Hamburg-Stellingen Anpfiff : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Free-TV : keine Übertragung im Fernsehen

: keine Übertragung im Fernsehen Pay-TV : Sky (Abo)

: Sky (Abo) Stream / Livestream : Sky Go, WOW (Abo)

: Sky Go, WOW (Abo) Highlights: RTL+ (nach Spielende), ZDF (Samstagabend), Sport1 (Sonntag)

Wenn Sie das HSV-Spiel nicht live im TV sehen können oder kein Abo bei Sky und DAZN haben, können Sie die Partie gegen Hoffenheim stattdessen kostenlos im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de erfahren Sie per Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone alle wichtigen Highlights live und kostenfrei. Unser Ticker-Reporter meldet sich am Samstag rund eine Stunde vor Anpfiff ab 17.30 Uhr ganz aktuell mit der Startelf beider Mannschaften.

Wer spielt? Wer fällt aus? Die möglichen Aufstellungen

Beide Trainer werden in dieser entscheidenden Partie sehr wahrscheinlich ihre besten Spieler aufs Feld schicken. Die Startelf wird daher auf beiden Seiten aus den Topstars bestehen. Beim HSV fehlen allerdings Philip Otele mit einer Rot-Sperre und sowie Miro Muheim und Luka Vuskovic verletzt. Nach den Eindrücken aus dem Training in dieser Woche lassen sich die folgenden Aufstellungen vermuten:

HSV: Heuer Fernandes – Capaldo, Torunarigha, Omari – Jatta, Remberg, Mikelbrencis – Vieira, Grønbæk – Glatzel, Königsdörffer; Trainer: Polzin

TSG Hoffenheim: Baumann – Hranac, Kabak, Hajdari – Coufal, Burger, Avdullahu, Touré – Asllani, Kramaric, Lemperle; Trainer: Ilzer

Ausfälle: Otele (Rot-Sperre), Vuskovic (Knieverletzung), Dompé (Fußverletzung), Muheim (Syndesmoseverletzung), Sambi Lokonga (Oberschenkelverletzung), Røssing-Lelesiit (Syndesmoseriss), Poulsen (angeschlagen) / Gendrey (Knöchelbruch), Hlozek (angeschlagen), Machida (angeschlagen)

Bilanz: Wie stehen die Chancen für den HSV?

Gegen Hoffenheim sind die Chancen auf einen Sieg für den HSV durchaus realistisch, wenn auch nicht allzu hoch. Immerhin spielt die TSG auf Platz fünf noch um den Einzug in die Champions League und wird wohl auch in der kommenden Saison im Europapokal vertreten sein. Die Hamburger hingegen brauchen Punkte im Abstiegskampf. Nach der Derby-Niederlage bei Werder Bremen (1:3) haben die Rothosen nur noch fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz und sieben auf einen direkten Abstiegsplatz. Im Endspurt dieser Saison geht es also um jeden Punkt.

Der bislang letzte Sieg gegen Hoffenheim: Im November 2017 siegte der HSV mit Filip Kostic (3.v.r.) und Mergim Mavraj (r.) zu Hause mit 3:0. WITTERS Der bislang letzte Sieg gegen Hoffenheim: Im November 2017 siegte der HSV mit Filip Kostic (3.v.r.) und Mergim Mavraj (r.) zu Hause mit 3:0.

Besonders in der jüngeren Vergangenheit hat es zahlreiche Duelle zwischen den beiden Teams gegeben. In 21 Partien standen sich der HSV und Hoffenheim gegenüber – und zwar bislang ausschließlich in der Bundesliga und noch nie in der 2. Liga oder im DFB-Pokal. Die Bilanz ist dabei sehr ausgeglichen: Acht Siege gab’s für den HSV, neun Siege für Hoffenheim und vier Unentschieden. Auffällig ist, dass fast immer die Heimmannschaft diese Paarung gewinnt (so war es auch beim 1:4 im Hinspiel sowie in den vergangenen vier Spielen). Ein Auswärtssieg gelang einem der beiden Teams zuletzt 2016 gegen den jeweils anderen. Wettanbieter setzen bei den Quoten dennoch klar auf die Hoffenheimer.

Die zehn letzten Spiele in der Bundesliga im Überblick