HSV gegen SC Freiburg: Hier sehen Sie das Spiel live im TV

Der HSV hat es geschafft – und vorzeitig den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga eingefahren! Zwei Spieltage vor dem Ende der Saison kann die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin nicht mehr in die 2. Liga absteigen und bleibt ganz sicher ein weiteres Jahr Erstligist. Im letzten Heimspiel der Saison wollen die Hamburger das mit den eigenen Fans feiern, wenn am 33. Spieltag der SC Freiburg zu Gast ist. Für den geht es allerdings noch um die Qualifikation für die Conference League. Tickets für die Begegnung im Volkspark sind allesamt ausverkauft. Fans, die keine Karten haben, können das Spiel aber trotzdem verfolgen. Hier erfahren Sie, wie Sie die Partie am Sonntag bei Sky, DAZN & Co. live im TV und im Stream sehen können.

Anpfiff des Spiels zwischen dem HSV und Freiburg ist am Sonntag, den 10. Mai 2026, um 15.30 Uhr im Volksparkstadion in Hamburg. Die Partie wird nicht im Free-TV zu sehen sein, es gibt keine kostenlose Übertragung im Fernsehen. Stattdessen zeigt DAZN das Spiel live und exklusiv im Pay-TV und im Livestream. Dafür benötigen Sie ein Abo. Einen Livestream bei Sky, WOW, Magenta TV, Amazon Prime, Netflix oder Disney Plus gibt es nicht.

HSV – SC Freiburg: Alle Infos im Überblick

Saison : Fußball-Bundesliga 2025/26, 33. Spieltag

: Fußball-Bundesliga 2025/26, 33. Spieltag Datum : Sonntag, 10. Mai 2026

: Sonntag, 10. Mai 2026 Spielort : Volksparkstadion, Uwe-Seeler-Allee 9, 22525 Hamburg-Stellingen

: Volksparkstadion, Uwe-Seeler-Allee 9, 22525 Hamburg-Stellingen Anpfiff : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Free-TV : keine Übertragung im Fernsehen

: keine Übertragung im Fernsehen Pay-TV : DAZN (Abo)

: DAZN (Abo) Stream / Livestream : DAZN (Abo)

: DAZN (Abo) Highlights: RTL+ (nach Spielende), ARD (Sonntagabend)

Die Übertragung bei DAZN beginnt am Sonntag um 14.45 Uhr auf dem TV-Sender von DAZN und im Stream. Dort wird es eine Dreiviertelstunde vor Anstoß ausführliche Vorberichte zum Hamburger SV und zum SC Freiburg geben. Um 15 Uhr startet dann die intensive Vorberichterstattung bei DAZN. Es wird auch eine FanZone geben, in der die Nutzer per Chat miteinander interagieren können.

HSV-Spiel gegen Freiburg live im TV bei DAZN

Das Spiel wird dann ab 15.30 Uhr live bei DAZN zu sehen sein. Moderatorin im Studio ist Christina Rann, Experte ist der ehemalige Fußball-Bundesliga-Profi Tobi Schweinsteiger. Live-Kommentator ist Freddy Harder und Reporterin ist Lisa Tellers. Zusätzlich gibt es auch während der Partie die DAZN FanZone für Fans und Zuschauer. Im Radio läuft eine Live-Reportage bei der ARD-Sportschau, in der ARD-Audiothek und im Webradio sowie im HSVnetradio.

Ausgerechnet der frühere St. Pauli-Profi Igor Matanovic (Mitte) wurde im Hinspiel zum Freiburger Matchwinner gegen den HSV. WITTERS Ausgerechnet der frühere St. Pauli-Profi Igor Matanovic (Mitte) wurde im Hinspiel zum Freiburger Matchwinner gegen den HSV.

Direkt im Anschluss an das Spiel zwischen dem HSV und Freiburg zeigt DAZN ausführliche Nachberichte, Analysen, Interviews mit Spielern und Highlights. Unmittelbar nach Abpfiff gibt es bei RTL Plus (RTL+) eine Zusammenfassung mit allen Toren und Höhepunkten. Im Free-TV ist erst um 21.15 Uhr ein Zusammenschnitt der Partie in der ARD zu sehen. Ab Montag präsentieren das ZDF und andere Medien dann kurze Clips von allen Spielen in sozialen Netzwerken wie TikTok oder Instagram.

Wenn Sie das HSV-Spiel nicht live im TV sehen können oder kein Abo bei DAZN haben, können Sie die Partie gegen Freiburg stattdessen kostenlos im Liveticker verfolgen. Bei MOPO.de erfahren Sie per Computer, Laptop, Tablet oder Smartphone alle wichtigen Highlights live und kostenfrei. Unser Ticker-Reporter meldet sich am Sonntag rund eine Stunde vor Anpfiff, ab 14.30 Uhr, ganz aktuell mit der Startelf beider Mannschaften.

Wer spielt? Wer fällt aus? Die möglichen Aufstellungen

Beide Trainer werden sehr wahrscheinlich ihre besten Spieler aufs Feld schicken. Beim HSV fehlen allerdings Philip Otele mit einer Rot-Sperre sowie Miro Muheim verletzt. Dafür kehrt Luka Vuskovic in die Startelf zurück. Nach den Eindrücken aus dem Training in dieser Woche lassen sich die folgenden Aufstellungen vermuten:

HSV: Heuer Fernandes – Capaldo, Vuskovic, Torunarigha – Jatta, Remberg, Sambi Lokonga, Grønbæk – Vieira – Glatzel, Königsdörffer; Trainer: Polzin

SC Freiburg: Atubolu – Kübler, Ginter, Ogbus, Günter – Eggestein, Manzambi – Scherhant, Höler, Grifo – Matanovic; Trainer: Schuster

Ausfälle: Otele (Rot-Sperre), Muheim (Syndesmoseverletzung), Røssing-Lelesiit (Sprunggelenksverletzung) / Kyereh (angeschlagen), Osterhage (Knieverletzung), Suzuki (Schlüsselbeinverletzung), Rosenfelder (Muskelverletzung)

Bilanz: Wie stehen die Chancen für den HSV?

Auf dem Papier ist der HSV eher Außenseiter gegen Freiburg. Schließlich kämpfen die Gäste aus dem Breisgau in der oberen Tabellenhälfte noch immer um den Einzug in die Conference League. Allerdings hat der Sportclub mehrere kräftezehrende Wochen hinter sich, in denen er jeden Donnerstagabend im Halbfinale der Europa League antreten musste – zuletzt also drei Tage vor dieser Begegnung. Die Hamburger hingegen können befreit aufspielen, nachdem sie mit dem 2:1-Sieg bei Eintracht Frankfurt vorzeitig den Abstieg aus der Bundesliga verhindert haben.

Im April 2022 boten Sebastian Schonlau (r.) und der HSV als Zweitligist einen großen Kampf, verloren das DFB-Pokal-Halbfinale im ausverkauftem Volksparkstadion aber mit 1:3. WITTERS Im April 2022 boten Sebastian Schonlau (r.) und der HSV als Zweitligist einen großen Kampf, verloren das DFB-Pokal-Halbfinale im ausverkauftem Volksparkstadion aber mit 1:3.

Das Duell zwischen dem HSV und Freiburg ist meist sehr ausgeglichen. Bei den 41 Aufeinandertreffen in der Vergangenheit in der Bundesliga und im DFB-Pokal gibt es eine leicht positive Bilanz für die Hamburger: 16 Siege für den HSV, 11 für Freiburg und 14 Unentschieden. Zuletzt jedoch hatten meist eher die Breisgauer die Nase vorn – Hamburg gelang nur ein Sieg aus den vergangenen zehn direkten Duellen. Vor allem im DFB-Pokal schied man zuletzt zweimal (2022 und 2024) gegen die Freiburger aus. Entsprechend setzen Wettanbieter bei den Quoten auch eher auf die Gäste. Das Hinspiel im Januar endete mit einem umstrittenen 2:1-Sieg im Europa-Park Stadion.

Die zehn letzten Spiele in der Bundesliga im Überblick