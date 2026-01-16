mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Stefan Kuntz mit verschränkten Armen am Spielfeldrand

Stefan Kuntz war vom 22. Mai 2024 bis zum Ende des vergangenen Jahres Sportvorstand des HSV. Nun wehrt er sich gegen schwer­wiegende Vorwürfe. Foto: WITTERS

paidHSV gegen Kuntz: Folgt auf den Schock eine lange Schlacht vor Gericht?

kommentar icon
arrow down

Am vergangenen Sonntag wurden die schweren Vorwürfe gegen Stefan Kuntz publik, dem Ex-HSV-Sportvorstand wird sexuelle Belästigung gegenüber Mitarbeiterinnen auf der Geschäftsstelle vorgeworfen. Seitdem liegt ein Gefühl der Schwere über dem Volkspark. Es könnte allerdings nur der Auftakt zu einer monatelangen Schlammschlacht gewesen sein, an deren Ende möglicherweise ausschließlich Verlierer stehen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test