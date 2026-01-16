Am vergangenen Sonntag wurden die schweren Vorwürfe gegen Stefan Kuntz publik, dem Ex-HSV-Sportvorstand wird sexuelle Belästigung gegenüber Mitarbeiterinnen auf der Geschäftsstelle vorgeworfen. Seitdem liegt ein Gefühl der Schwere über dem Volkspark. Es könnte allerdings nur der Auftakt zu einer monatelangen Schlammschlacht gewesen sein, an deren Ende möglicherweise ausschließlich Verlierer stehen.



