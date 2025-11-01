Hunderttausende Fans werden am Sonntag mitfiebern, denn kaum ein deutsches Duell ist traditionsreicher. Wenn der 1. FC Köln den HSV empfängt, sind gewaltige Emotionen im Spiel – auch bei zwei der bekanntesten deutschen TV-Kommentatoren. HSV-Fan Thomas Wagner (54) und FC-Intimus Markus Höhner (60) machen aus der Zuneigung zu ihren Vereinen keinen Hehl und gehen mit den Klubs seit Jahrzehnten durch dick und dünn. In der MOPO sprechen sie über ihre Liebe.





