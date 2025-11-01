mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Thomas Wagner interviewt Merlin Polzin

HSV-Fan Thomas Wagner (l.) arbeitet unter anderem für Sky – und interviewte Merlin Polzin schon mehrfach. Foto: WITTERS

paidHSV- gegen Köln-Fan: Das Reporter-Duell hinter dem Bundesliga-Knaller

kommentar icon
arrow down

Hunderttausende Fans werden am Sonntag mitfiebern, denn kaum ein deutsches Duell ist traditionsreicher. Wenn der 1. FC Köln den HSV empfängt, sind gewaltige Emotionen im Spiel – auch bei zwei der bekanntesten deutschen TV-Kommentatoren. HSV-Fan Thomas Wagner (54) und FC-Intimus Markus Höhner (60) machen aus der Zuneigung zu ihren Vereinen keinen Hehl und gehen mit den Klubs seit Jahrzehnten durch dick und dünn. In der MOPO sprechen sie über ihre Liebe.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test