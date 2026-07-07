Die Saison-Vorbereitung wirft ihre Schatten voraus – und die HSV-Fans freuen sich schon auf das Gastspiel des FC Everton am 1. August. Nach dem Start des Vorverkaufs dürfte feststehen: Es wird voll im Volkspark.

Gewohntes Bild: Auch zum Saisonauftakt gegen Everton dürfte der Volkspark dürfte es auf der Nordtribüne voll werden. WITTERS

Ein paar Tage müssen sich die HSV-Fans noch gedulden, ehe sie ihren Profis erstmals in diesem Sommer wieder auf die Füße schauen können. Nach den zurzeit laufenden Leistungstests und dem Trainingslager in Dänemark (Mittwoch bis Samstag) bittet Merlin Polzin seine Mannschaft am kommenden Montag (13. Juli) wieder auf die Plätze im Volkspark. Noch deutlich länger dauert es, bis die Anhänger eine Partie im Volksparkstadion besuchen dürfen. Am 1. August gastiert der FC Everton in Hamburg – schon kurz nach dem Vorverkaufsstart deutet sich an, dass die Nummer zum Kassenschlager werden dürfte.

Erstmals in seiner Vereinshistorie trifft der HSV auf den Traditionsverein aus der Premier League, zudem ließen sich die Vereinsoberen etwas Besonderes einfallen. Bevor die Profis ab 17 Uhr ihren Saisonauftakt im Volkspark feiern, spielen ab 13.30 Uhr die Bundesliga-Frauen gegen die „Everton Women“. Es ist eine Doppelveranstaltung, die dem Gros der Fans zu gefallen scheint.

Fast 20.000 HSV-Fans deckten sich schon mit Everton-Tickets ein

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Nachdem zunächst die Mitglieder ihr Vorkaufsrecht wahrnehmen konnten, startete nun der freie Verkauf. Bis zum Montagabend gingen nach MOPO-Informationen bereits fast 20.000 Tickets weg – eine zu diesem Zeitpunkt erstaunliche Zahl. Alles deutet darauf hin, dass der HSV damit an seine Vorjahresmarke herankommt. Damals strömten mehr als 45.700 Besucher zur Partie gegen Olympique Lyon (0:4) in den Volkspark.

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Um seinen Saisoneröffnungs-Rekord zu egalisieren, bräuchte der HSV allerdings ein volles Haus. Als der FC Barcelona im Sommer 2012 zum 125. Vereinsjubiläum in den Volkspark kam, war die Hütte mit 57.000 Fans ausverkauft. Beim 1:2 gegen die Katalanen erzielte Tolgay Arslan Hamburgs einzigen Treffer, das Gros der Fans marschierte dennoch enttäuscht nach Hause. Anders als gedacht, reiste Barça ohne Superstar Lionel Messi an. Der damals 25 Jahre alte Argentinier hatte sich angeblich am Abend vor dem Spiel im Training verletzt und blieb in Spanien. Der HSV sparte dadurch zwar 400.000 Euro der vereinbarten Gage, die Fans waren dennoch sauer.

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Mit wie vielen WM-Stars kommt Everton zum HSV?

Das wird gegen Everton in dieser Form nicht passieren. Noch aber ist nicht klar, wie viele WM-Fahrer die Engländer dabei haben werden. Top-Star Iliman Ndiaye (25/Marktwert: 55 Millionen Euro), der mit dem Senegal am Turnier teilnahm, liebäugelt mit einem Vereinswechsel. Unter anderem soll Meister FC Arsenal Interesse haben. Englands Nationalkeeper Jordan Pickford, der seit neun Jahren bei Everton unter Vertrag steht, träumt nach dem 3:2 im Achtelfinale gegen Mexiko noch vom Titel in den USA.

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Karten für den Doppelauftritt gegen die „Toffees“ sind ab 25 Euro (Erwachsene) oder 12,50 Euro (Jugendliche) erhältlich. Besonders verlockend: Auch auf der Nordtribüne, die normalerweise aus allen Nähten platzt, stehen noch reichlich Karten zur Verfügung.