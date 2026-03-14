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Luka Vuskovic und Ransford Königsdörffer jubeln

Am vergangenen Wochenende konnten Luka Vuskovic und Co. einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Folgt am Samstag der Nächste? Foto: WITTERS

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HSV – Köln im Liveticker: Gewinnen die Rothosen das Topspiel?

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Der HSV empfängt den 1. FC Köln zum Topspiel am Samstag-Abend im ausverkauften Volksparkstadion. Nach dem wichtigen 2:1-Erfolg am vergangenen Wochenende beim VfL Wolfsburg wollen die Rothosen erneut gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf den nächsten Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Gleichzeitig haben die Hanseaten nach dem 1:4 aus dem Hinspiel sowieso noch eine Rechnung mit Mit-Aufsteiger Köln zu begleichen. Behält der HSV die drei Punkte im Norden? Um 18.30 Uhr geht es los. Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine entscheidende Szene.

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