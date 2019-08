HSV gegen Bochum: Trainer Hecking setzt bei der Analyse auf seine VfL-Agenten

Sie kennen den nächsten Gegner des HSV in- und auswendig, schließlich waren Jan Gyamerah und Lukas Hinterseer bis zum Sommer noch Teil der Mannschaft, die den Hamburgern am Freitag (18.30 Uhr im MOPo-Liveticker) im Volkspark das Leben schwer machen will. Kein Wunder, dass Dieter Hecking das Duo intensiv in die Vorbereitung auf das Spiel gegen den VfL Bochum einbezieht.

Gemeinsam aus Bochum zum HSV: Jan Gyamerah und Lukas Hinterseer. WITTERS Foto:

Die Video-Aufnahmen wird der Trainer des HSV wie immer mit seinem Experten-Stab analysieren, Stärken und Schwächen herausfiltern. Doch dann, verriet Hecking, kommen die beiden Ex-Bochumer als Helfer ins Spiel. Zumal seine „Spione“ die perfekte Kombination darstellen: Rechtsverteidiger Gyamerah ist mit der defensiven Strategie vertraut, Mittelstürmer Hinterseer mit der offensiven Ausrichtung.

VfL-Trainer Dutt setzte auf HSV-Duo

Beide zählten zu den Stammkräften von Robin Dutt, der seit Februar 2018 im Amt ist. Nun sollen sie Hecking helfen, den VfL-Coach auszustechen. „Klar, ich werde mit Lukas und ‚Gyambo‘ reden, das ist normal. Es ist sicher wertvoll, Hinweise zu einzelnen Spielern zu bekommen, worauf man achten sollte - positiv wie negativ.“

Ex-Bochumer in Heckings Startelf

Doch nicht nur im Vorfeld der Partie sind Gyamerah und Hinterseer wichtig, auch auf dem Platz sind beide feste Größen und standen in den bisherigen Pflichtspielen gegen Darmstadt (1:1), in Nürnberg (4:0) sowie im Pokal in Chemnitz (8:7 n.E.) in der Hamburger Startelf - und das wird auch gegen den Ex-Klub so sein.