Mit einer Klatsche zum Klassenerhalt? HSV-Frauen haben keine Angst

Sekunden fehlten den HSV-Frauen bei der 1:2-Pleite in Köln. In der 97. Minute kassierte das Team von Coach Rodolfo Cardoso das Tor, das den vorzeitigen Klassenerhalt verhinderte. Jetzt soll er eingetütet werden.

Mit drei Punkten und elf Toren Vorsprung sowie einem kleinen Restrisiko muss der HSV am Sonntag (14 Uhr) im Fernduell gegen die SGS Essen bestehen. Da kann doch nichts mehr schiefgehen, könnte man meinen. Wenn da nicht dieser eine Haken wäre: Die Rothosen treffen ausgerechnet auf den FC Bayern München. Das Hinspiel verloren sie mit 0:6.

HSV-Frauen treffen zum Abschluss auf den FC Bayern

Selbst eine solche Klatsche wäre für die Cardoso-Elf am letzten Spieltag kein größeres Problem. Denn im Parallelspiel müsste Essen in diesem Fall selbst mit 6:0 gegen den SC Freiburg gewinnen. Auf eine möglichst knappe Niederlage sind sie beim HSV jedoch nicht aus.

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„Unsere Einstellung ist ganz klar: Wir wollen nichts ausrechnen“, sagt Magou Doucouré der MOPO. Die Französin spielte selbst eine Saison beim FC Bayern. „Ich habe immer noch ein gutes Verhältnis zu einigen Spielerinnen als auch zum Staff“, erzählt Doucouré, die keine Angst vor einer Klatsche hat – und betont: „Wir wollen bis zum Ende kämpfen und den Job gemeinsam als Team zu Ende bringen.“

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Zusätzlicher Boost: Die bisherige Bundesliga-Rekordkulisse der HSV-Frauen (12.276) wird übertroffen. Über 15.000 Fans werden am Sonntag im Volksparkstadion erwartet.