200 Anhänger kamen zum traditionellen Treffen der HSV-Fans mit den Profis in Österreich. Vor allem ein Neuzugang war in aller Munde.

Das frischeste HSV-Autogramm, das es derzeit geben kann: Der neue Angreifer Patson Daka macht einen jungen Fan glücklich. Witters

An diese Klänge kann er sich direkt mal gewöhnen. Als der neue HSV-Angreifer Patson Daka und seine Kollegen am Mittwochnachmittag in Längenfeld zum traditionellen Fan-Treffen marschierten, dröhnte zur Begrüßung die Tor-Hymne „Auf geht’s, Hamburg“ aus den Boxen. Bei reichlich guter Laune stand die Mannschaft ihren mitgereisten Anhängern zwei Stunden lang für Autogramme, Selfies und Small Talk zur Verfügung.

Seit vielen Jahren schon haben die Treffen der Profis mit den Fans in den Sommer- und Winter-Trainingslagern Tradition. 200 Anhänger waren diesmal dabei und nutzten die Gunst der Stunde, ihren Lieblingen nahe zu sein. Auch zu der neuen Sportvorständin Kathleen Krüger gingen sie auf Tuchfühlung.

Die Autogramme von HSV-Zugang Daka waren heiß begehrt

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Es war klar, dass Dakas Autogramme mit am begehrtesten waren. Erst am Dienstagabend war der 27 Jahre alte Nationalspieler Sambias im Teamquartier „Aqua Dome“ eingetroffen und trainierte wenige Stunden vor dem Fan-Treffen erstmals mit seinen neuen Kollegen. Zwischen Hotel und Trainingsplatz, auf dem Vorplatz der beliebten Tirol-Therme, genoss er dann das Bad inmitten der Fan-Menge. Als ein Fan ihn darauf aufmerksam machte, dass gerade die Tor-Hymne von „Scooter“ gespielt worden sei, grinste der Angreifer. Um sie möglichst oft zu hören, ist er zum HSV gekommen.

Die Fans nutzten die Gunst der Stunde und plauschten auch mit Trainer Merlin Polzin. Witters

Schön für die Anhänger: Sämtliche Profis und auch die mitgereisten Talente waren anwesend und marschierten mit Edding-Stiften bewaffnet durch die Reihen. So kam jeder auf seine Kosten. Dazu gab es Gratis-Getränke und -Würstchen.

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Am Donnerstag trainiert der HSV in Österreich teilweise ohne Fans

Auch am Donnerstag können die Anhänger dann wieder auf Tuchfühlung zu den Profis gehen. Die erste Einheit in Längenfeld (11 Uhr) ist öffentlich zugänglich, die zweite (17.15 Uhr) findet dann ohne Fans statt.

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Bilal Nadir wird dann wohl noch nicht dabei sein. Der 22 Jahre alte Marokkaner absolvierte am Mittwoch seinen Medizincheck und sollte danach einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Läuft alles glatt, wird er im Laufe des Donnerstags in Tirol erwartet. In den Genuss der Tor-Hymne wird er vorerst allerdings nicht kommen – dieses Gefühl hat Daka ihm voraus, dank der schönen Fan-Überraschung.