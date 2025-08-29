mopo plus logo
Robert Glatzel (l.) und Manolis Saliakas liefern sich einen Zweikampf.

Robert Glatzel (l.) und Manolis Saliakas könnten nach mehreren Stadtderbys in der 2. Liga nun auch endlich im Oberhaus aufeinander treffen. Foto: WITTERS

HSV – St. Pauli im Liveticker: Wer gewinnt das Hamburger Bundesliga-Derby?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Die Saison hat gerade erst begonnen und bereits am 2. Spieltag geht es in Hamburg heiß her. Am Freitagabend geht es im lang herbeigesehnten Stadtderby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli um nicht weniger als die Frage, wer die Nummer eins in Hamburg ist. Die Rothosen erkämpften sich bei ihrer Bundesliga-Rückkehr ein 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach, während sich die Kiezkicker in einer dramatischen Schlussphase noch ein 3:3-Unentschieden gegen Borussia Dortmund erspielten. Anpfiff im Volksparkstadion ist um 20.30 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker

