HSV – FC Bayern München im Liveticker: Geling der Polzin-Elf die Sensation?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Nach turbulenten Tagen seit dem 0:0 im Stadtderby gegen den FC St. Pauli will der HSV im heimischen Volksparkstadion ausgerechnet gegen den FC Bayern München sportlich das nächste Ausrufezeichen setzen. Gegen den übermächtigen Rekordmeister wäre jeder Punktgewinn ein immenser Erfolg. Wie es geht, hat der FC Augsburg vorgemacht, der die Münchener am vergangenen Wochenende mit einer 1:2-Niederlage ärgerte. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Verpassen Sie keine entscheidende Szene im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker