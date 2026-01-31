mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Jordan Torunarigha nimmt den Ball an.

Auf Jordan Torunarigha und die HSV-Defensive wird gegen Bayern München einiges an Arbeit zukommen. Foto: WITTERS

aktualisieren

HSV – FC Bayern München im Liveticker: Geling der Polzin-Elf die Sensation?

kommentar icon
arrow down

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Nach turbulenten Tagen seit dem 0:0 im Stadtderby gegen den FC St. Pauli will der HSV im heimischen Volksparkstadion ausgerechnet gegen den FC Bayern München sportlich das nächste Ausrufezeichen setzen. Gegen den übermächtigen Rekordmeister wäre jeder Punktgewinn ein immenser Erfolg. Wie es geht, hat der FC Augsburg vorgemacht, der die Münchener am vergangenen Wochenende mit einer 1:2-Niederlage ärgerte. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Verpassen Sie keine entscheidende Szene im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test