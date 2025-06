HSV-Fans heiß: Wann es Karten fürs Derby gibt – ein Ticket-Preis steht schon fest

Nach der Veröffentlichung des neuen Bundesliga-Spielplans bot sich den HSV-Fans am Wochenende reichlich Stoff für Diskussionen. Direkt nach dem Auftakt in Gladbach (23./24.8.) steht mit dem Stadtderby gegen St. Pauli das erste Highlight-Spiel der Saison an. Mittlerweile ist auch klar, wann es Tickets für die Partie geben soll.

So mancher HSV-Profi steht jetzt schon unter Strom. Insbesondere Immanuel Pherai scheint den Saisonstart gar nicht mehr abwarten zu können und entpuppt sich als Derby-Liebhaber. Der Nationalspieler aus Suriname wies am Samstag in einer Instagram-Story explizit auf vier Termine hin: die Duelle mit St. Pauli und Werder Bremen. Es sind die Begegnungen, die auch die HSV-Fans wie keine anderen in ihren Bann ziehen werden.

Vor allem das Stadtderby hätte kaum einen brisanteren Termin erhalten können. Gleich sein erstes Heimspiel nach sieben Jahren Zweitklassigkeit bestreitet der HSV gegen den Nachbarn vom Millerntor, als Termin kommen der 29., 30. oder 31. August (Freitag bis Sonntag) infrage. Schaut man sich die restlichen Partien des Spieltags an, dürfte es allerdings von Seiten der DFL die klare Tendenz geben, das Hamburger Stadtderby zum Topspiel des Spieltags zu küren. Dann würde es am Samstagabend, den 30. August, um 18.30 Uhr angepfiffen werden.

Und wann wird es Tickets für das Stadtderby geben? Zügig nach der genauen Terminierung, die die DFL in der Woche zwischen dem 7. und 11. Juli vornehmen wird. Sobald der Derby-Termin steht, will der HSV über das Prozedere der Kartenvergabe informieren. Da der Liga-Verband zunächst die ersten fünf Spieltage terminieren wird, ist auch das zweite Heimspiel (4. Spieltag) gegen Heidenheim betroffen.

Die HSV-Fans beeindruckten beim Hamburger Derby im Mai 2024 mit dieser Choreographie. WITTERS Die HSV-Fans beeindruckten beim Hamburger Derby im Mai 2024 mit dieser Choreographie.

Der HSV will die Preisgrenze nicht ganz so hoch ansetzen

Erst wenn die genauen Termine feststehen, wird der HSV auch die Preise der Tageskarten bekannt geben. Philipp Winter, beim HSV Direktor für Recht und Organisation, erklärte bereits vor vier Wochen auf der Vereins-Homepage: „Die Bepreisung der Tageskarten ergibt sich nach den konkreten Spielansetzungen und Einordnung der jeweiligen Begegnung in unsere Systematik.“ Der HSV legte sich allerdings darauf fest, dass das teuerste Ticket (egal gegen welchen Gegner) nicht teurer als 89 Euro sein werde. Eine Folge der herben Fankritik, die insbesondere durch die Preisgestaltung für das letzte Zweitliga-Heimspiel gegen Ulm entstand, als die teuersten Karten 96 Euro kosteten.

Preise dieser Art wird es diesmal nicht geben. Und dennoch: Fans, die auf einen freien Vorverkauf hoffen, werden enttäuscht sein. 23.700 Tickets (Dauerkarten inklusive VIPs) sind schon weg, weitere 5700 gehen an St. Pauli. Sobald der Vorverkauf beginnt, werden einige HSV-Fanclubs bedient, ehe die Mitglieder des Vereins zuschlagen dürfen. Der Volkspark dürfte binnen weniger Minuten ausverkauft sein.