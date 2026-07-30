Für Mainz sind nach einem Tag schon mehr als 47.000 Karten vergriffen. Auch Pokalspiel vom HEBC stark nachgefragt.

Auch in der kommenden Saison dürfte der Volkspark bei jedem Spiel der HSV-Profis aus allen Nähten platzen. Witters

Wie begehrt Tickets für ein HSV-Heimspiel sind, wird vor jeder Partie im Volkspark deutlich. Alle Spiele der vergangenen Saison waren ausverkauft, nur in Ausnahmefällen gab es überhaupt einen freien Vorverkauf. Umso größer war die Vorfreude zahlreicher Fans, als der HSV für die kommende Hinrunde für gleich drei Partien einen freien Vorverkauf in Aussicht stellte. Aber kommt es auch dazu? Bereits einen Tag nach den ersten Ticketverkäufen wackelt das Vorhaben.

Neben der ersten Heimpartie der Saison gegen Mainz (6. September) möchte der HSV seinen Fans auch gegen Leverkusen (8.-10. Januar/noch nicht genau terminiert) und Augsburg (15.-17. Januar) frei erhältliche Tickets anbieten. Voraussetzung dafür: Nach dem Mitgliedervorverkauf müssten überhaupt noch Karten übrig sein. Doch schon jetzt erhält die Hoffnung vieler Fans einen Dämpfer.

Aktuell läuft der Vorverkauf für das HSV-Heimspiel gegen Mainz

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Am Dienstagvormittag startete für die Mitglieder der Verkauf der Mainz-Tickets. Einen Tag später waren nach MOPO-Informationen bereits mehr als 47.000 Karten vergriffen. Ein Run auf die Karten, mit dem in dieser Form im Volkspark nicht zwingend gerechnet wurde.

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Damit ist auch klar: Es wird eng mit einem freien Vorverkauf. Nur noch knapp 10.000 Tickets sind zu haben, die HSV-Mitglieder haben allerdings auch noch bis zum 18. August Zeit, ihren Vorverkauf zu nutzen. Kaum vorstellbar, dass angesichts der 150.000 Mitglieder des Vereins anschließend noch Tickets übrig sein dürften. Dann würde in der Hinrunde nur die Hoffnung auf die Partien gegen Leverkusen und Augsburg bleiben. Für alle anderen Heimspiele wird es ohnehin keinen freien Vorverkauf geben.

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Der HEBC empfängt Borussia Dortmund im HSV-Stadion

Auf ein volles Volksparkstadion darf sich aller Voraussicht nach auch der HEBC freuen. Hamburgs Pokalsieger, der in der Oberliga beheimatet ist, empfängt am 1. September im DFB-Pokal Borussia Dortmund. Rund eine Woche nach dem Vorverkaufsstart sind bereits mehr als 30.000 Tickets weg.

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Fans des HSV, die auf Nummer sicher gehen wollen, bietet sich aktuell die Möglichkeit, sich mit Tickets für die Testspiele gegen den FC Everton (Samstag) und OSC Lille (8. August) einzudecken. Für beide Partien gibt es noch reichlich Karten – im freien Vorverkauf.