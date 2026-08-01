HSV
HSV – Everton im Liveticker: Wie schlägt sich die Polzin-Elf gegen den Top-Klub?
Im Rahmen des Volksparkfestivals trägt der HSV sein drittes Testspiel der Saison gegen den englischen Top-Klub FC Everton aus. Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.
Nach der 2:3-Niederlage gegen Rapid Wien kam es beim 3:1-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim bereits zur ersten sichtbaren Leistungssteigerung beim HSV. Allen voran waren es bislang Albert Grønbæk und Patson Daka, die das HSV-Herz mit jeweils zwei Treffern höher schlagen ließen. Das bleibende fünfte Tor der Rothosen erzielte Yussuf Poulsen. Mit dem FC Everton ist am Samstag ein echter Top-Klub im Volkspark zu Gast. Im Rahmen des Volksparkfestivals will Cheftrainer Merlin Polzin in der Vorbereitung einen weiteren Schritt nach vorn machen. Ob seinem Team das gelingt, erfahren Sie im MOPO-Liveticker. Anpfiff ist um 17 Uhr im heimischen Volksparkstadion.
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