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HSV – Everton im Liveticker: Wie schlägt sich die Polzin-Elf gegen den Top-Klub?

Merlin Polzin hat im dritten Testspiel der Saison erneut die Chance, Dinge auszuprobieren und anzupassen. WITTERS

Im Rahmen des Volksparkfestivals trägt der HSV sein drittes Testspiel der Saison gegen den englischen Top-Klub FC Everton aus. Im MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtige Szene.